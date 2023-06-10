ຂ່າວສານ
ການສົ່ງອອກຖົ່ວລຽນຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸລະດັບສິຖິຕິ
ຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ2023, ວົງເງິນການສົ່ງອອກຖົ່ວລຽນບັນລຸ ກວ່າ 190 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 6 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ລະດັບສະຖິຕິໃນການສົ່ງອອກຖົ່ວລຽນນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຈາກຕະຫຼາດຈີນ ແລະ ກາຍເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕ 39% ຂອງຂະແໜງຜັກໝາກໄມ້ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປັດຈຸບັນ.
ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະລາຄາຖົ່ວລຽນສູງທີ່ສຸດໃນຕົ້ນປີນີ້, ດ້ວຍລາຄາ 150.000 – 190.00 ດົ່ງຕໍ່ກີໂລກຼາມ, ປັດຈຸບັນໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 60.000ດົ່ງຕໍ່ກີໂລກຼາມ. ການຫຼຸດລົງນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ປັດຈຸບັນຖົ່ວລຽນພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູຖົ່ວລຽນ ດັ່ງນັ້ນ ລາຄາຫຼຸດລົງຫຼາຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຢູ່ຕະຫຼາດຈີນ, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນກວມເອົາ 84% ວົງເງິນສົ່ງອອກ, ທຸລຽນຍັງພວມແມ່ນຜະລິດຕະພັນດຶງດູດລູກຄ້າຢ່າງຕໍ່ເນືອງຂະນະທີ່ໄດ້ຂາຍດ້ວຍລາຄາປະມານ 160.000 ດົ່ງ/ກີໂລກຼາມ.