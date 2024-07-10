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ຂ່າວສານ

ການ​ວາງ​ແຜນ​ຜັງ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄລ​ຍະ 2021 – 2030

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດ ການວາງແຜນຜັງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວ້ດລ້ອມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດ ການວາງແຜນຜັງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວ້ດລ້ອມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050. ການວາງແຜນຜັງເພື່ອແນໃສ່ເປັນເຈົ້າການໃນການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ຄວາມຊຸດໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ; ຟື້ນຟູ ແລະ ປັບປຸງໄດ້ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ; ສະກັດກັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວະນາໆພັນ; ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ ຕາມທິດເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ…

ຮອດປີ 2030, ເພີ່ມເນື້ອທີ່ບັນດາເຂດປ່າສະຫງວນທຳມະຊາດ; ປົກປ້ອງ, ຟື້ນຟູລະບົບນິເວດທຳມະຊາດທີ່ສຳຄັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວະນາໆພັນ; ຍົກຍອດເນື້ອທີ່ລະບົບເຂດອະນຸລັກຮັກສາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຄາດວ່າບັນລຸປະມານ 6,7 ລ້ານຮັກຕາ. ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2050, ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມມີຄຸນນະພາບດີ; ອະນຸລັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຮັກສາຄວາມສົມດູນຊີວະພາບ; ເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; ສັງຄົມພັດທະນາຢ່າງກົມກຽວກັບທຳມະຊາດ, ປະເທດຊາດມີການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ນຳການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ “0”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ແລະ ພາ​ລະ​ກຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລວມ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ການ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ແລະ ພາ​ລະ​ກຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລວມ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ງານປະກວດກະຈາຍສຽງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 16 ປີ 2024 ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງແທັງຮວາ (ແຕ່ວັນທີ 9-14 ກໍລະກົດ) ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດານັກຂ່າວກະຈາຍສຽງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາວິທະຍຸ-ໂທລະພາບທົ່ວປະເທດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຍຸກສື່ມວນຊົນຫຼາຍປະເພດ ດ້້ວຍການປະກົດຂອງຫຼາຍປະເພດໃໝ່ຄືໃນປະຈຸບັນ, ການກະຈາຍສຽງຍັງສະແດງຄວາມສຳຄັນຂອງຕົນ ຂະນະທີ່ແມ່ນພາຫະນະທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວໄປຍັງຜູ້ຟັງນັບລ້ານຄົນຢູ່ໃນທຸກບ່ອນທຸກເວລາຢ່າງໄວວາທີ່ສຸດ.
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