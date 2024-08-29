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ຂ່າວສານ

ການ​ພົບ​ປະ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ຊາວ​ໜຸ່ມ 4 ແຂວງຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ນັບແຕ່ວັນທີ 27 - 29 ສິງຫາ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ ກວ໋າງຈິ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ຄະນະຊາວໜຸ່ມ 3 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ (ລາວ), ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະມິດຕະພາບຊາວໜຸ່ມ 4 ແຂວງຢູ່ ກວ໋າງຈິ.
ບັນດາຝ່າຍກໍ່ເປັນເອກະພາບກັນສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມຊາວໜຸ່ມອະນຸຊົນເຍົາວະຊົນບັນດາເມືອງລຽບຕາມຊາຍແດນ ຫ້າວຫັນເຂົ້າຮ່ວມການປົກປັກຮັກສາສະພາບການເດີມຂອງຊາຍແດນ (ພາບ: TTXVN)

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມ 4 ແຂວງ ກວ໋າງຈິ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາບັນດາຮູບແບບການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດດີເດັ່ນ, ບັນດາທັດສະນີຍະພາບທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຈິ; ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາແລກປ່ຽນປະສົບການວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຂະບວນການອະນຸຊົນເຍົາວະຊົນ, ເປັນເອກະພາບແຜນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ໃນພິທີລົງນາມສານຮ່ວມຂອງລາຍການພົບປະມິດຕະພາບຄະນະຊາວໜຸ່ມ  4 ແຂວງ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ສິງຫາ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມ 4 ແຂວງ ໄດ້ເປັນເອກະພາບເນື້ອໃນສືບຕໍ່ວຽກງານສຶກສາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ອະນຸຊົນເຍົາວະຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອ, ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ກໍຄືສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ກວ໋າງຈິ (ຫວຽດນາມ) ກັບບັນດາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ (ລາວ); ພິເສດແມ່ນສົມທົບກັນ, ແລກປ່ຽນແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ, ສະຕາດອັບ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມບັນດາເມືອງທີ່ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນ.

ບັນດາຝ່າຍກໍ່ເປັນເອກະພາບກັນສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມຊາວໜຸ່ມອະນຸຊົນເຍົາວະຊົນບັນດາເມືອງລຽບຕາມຊາຍແດນ ຫ້າວຫັນເຂົ້າຮ່ວມການປົກປັກຮັກສາສະພາບການເດີມຂອງຊາຍແດນ, ຫຼັກໝາຍແຫ່ງຊາດ; ສະກັດກັ້ນສະພາບການອົບພະຍົບແບບຜິດກົດໝາຍ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ການຄ້າເຖື່ອນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ປະກອບສ່ວນສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ-ລາວ ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ: ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສ້າງວັດ​ທະ​ນະ​ທ​ຳຊື່​ກົງ​ບໍ​ລິ​ສຸດ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ: ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສ້າງວັດ​ທະ​ນະ​ທ​ຳຊື່​ກົງ​ບໍ​ລິ​ສຸດ

55 ປີຜ່ານມາ, ແນວຄິດ ແລະ ຄຳພິໄນກຳຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊົນຊາດ, ເຍືອງທາງ, ນຳໜ້າທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ ຍາມໃດກໍ່ຢຶດໝັ້ນ ແລະ ຈົ່ງຮັກພັກດີ ຕໍ່ພາລະກິດ, ແນວຄິດປະຕິວັດຂອງເພິ່ນ.
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