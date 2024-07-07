Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ຮາ​ມາດ​ສ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ: ຄະ​ນະ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ນັກ​ໄກ​່​ເກ່ຍຢູ່ ກາ​ຕາ

ວິວັດທະນາການເຈລະຈາ ຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ເມື່ອຄະນະ ອິດສະຣາແອັນ ໄປຍັງ ກາຕາ ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາຄົນກາງໄກ່ເກ່ຍ.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລາຊະການລັບ Mossad ຂອງ ອິດສະຣາແອັນ, ທ່ານ David Barnea (ພາບ:AFP/TTXVN)

ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ, ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວຈາກຕາເວັນອອກກາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລາຊະການລັບ Mossad ຂອງ ອິດສະຣາແອັນ, ທ່ານ David Barnea ໄດ້ເຈລະຈາກັບບັນດານັກໄກ່ເກ່ຍຢູ່ Doha, ນະຄອນຫຼວງ   ຂອງກາຕາ, ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຫຼ້າສຸດ ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແລະ ປ່ອຍຕົວປະກັນ ແຕ່ ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຖະແຫຼງການໃດໆ. ຕາມ ໂຄສົກຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ  Benjamin Netanyahu ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນການເຈລະຈາຮອບທຳອິດລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນ ອິດສະຣາແອັນ ກັບບັນດານັກໄກ່ເກ່ຍຢູ່ Doha. ຄາດວ່າ ໃນອາທິດໜ້າ, ຄະນະຜູ້ແທນຈະກັບເມືອ ກາຕາ ຄືນໃໝ່ ເພື່ອສືບຕໍ່ບັນດາການເຈລະຈາຮອບໃໝ່ ເພາະວ່າ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ກຳລັງ ເຮໂບລາ ຢູ່ລີບັງ ໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ ຖະແຫຼງວ່າ ເລື່ອງນຳຖານທີ່ໝັ້ນການທະຫານຂອງກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ບາງແຫ່ງເປັນເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອໂຕ້ຕອບບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ທີ່ເລັ່ງໃສ່ບັນດາໝູ່ບ້ານຢູ່ທາງທິດໃຕ້ ລີບັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ບຸນ ຊາວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ

ວັນ​ບຸນ ຊາວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມແຂວງ ດົ່ງນາຍ ແລະ ນັກສຶກສາ ລາວ ທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ປີ 2024.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top