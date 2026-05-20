Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ: ອາ​ເມ​ລ​ກາ ຍົກ​ເລີກ​​ແຜນ​​ການບຸກ​ໂຈມ​ຕີ ອີ​ຣານ

ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ເຂດ​ອ່າວ​ເຊື່ອ​ໝັ້​ນ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ “​ເປັນ​ໜ້າ​ຍອມ​ຮັບ​ໄດ້” ສຳ​ລັບ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ແລະ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ ອາດ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໂດຍ​ໄວ.
  ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ເຫດ​ການ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ (ພາບ: REUTERS)  

ວັນ​ທີ 18 ພຶດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ​ Donald Trump ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ໄດ້​​ຍົ​ກ​ເລີກ​ແຜນ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ອີ​ຣານ ເ​ຊິ່ງຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 19 ພຶດ​ສະ​ພາ. ໃນ​ບົດ​ຂຽນ​ທີ່ລົງ​​ທາງສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ໄລ Truth Social, ທ່ານ​ Donald Trump ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ທ່ານ Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ມະຫາກະສັດກາຕາ, ທ່ານ Mohammed bin Salma ມົງກຸດລາຊະກຸມມານ ອາຣັບ​ບິ ຊາ​ອຸ​ດິ ແລະ ທ່ານ Mohamed bin Zayed Al Nahyan ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ຣັບ ເອ​ມີ​ເລດ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ “ໂຈະ​ຊົ່ວ​ຄາວການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ ທີ່​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການ​ແລ້ວ” ຍ້ອນ​ວ່າ​ການ​ບັນ​ດາ​ເຈ​ລະ​ຈາ​​ທີ່ເຂັ້ມ​ງວດ ພວມ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນໄປ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ. ຕາມ​ທ່ານ ແລ້ວ, ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ເຂດ​ອ່າວ​ເຊື່ອ​ໝັ້​ນ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ “​ເປັນ​ໜ້າ​ຍອມ​ຮັບ​ໄດ້” ສຳ​ລັບ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ແລະ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ ອາດ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໂດຍ​ໄວ. ທ່ານ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະ​ບັບ​ນີ້ ​ລວມ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ “ອີ​ຣານ ບໍ່​ໄດ້ກຳ​ມະ​ສິດ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ”.

ແລະ​ກໍ່​ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ, ທ່ານ Esmail Baghaei ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອີ​ຮານ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ວິ​ວັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຍັງ​​ສືບ​ຕໍ່​ດຳ​ເນີນ. ທ່ານ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ອີ​ຣານ ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ຕອບ​ຕໍ່​ຂໍ້​ສະ​ເໜີຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ສົ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຂອງ ເຕ​ເຮ​ຣານ ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງບັນ​ດາ​ຂໍ້​ມາດ​ຕາ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ, ມີ​ບົດ​ບາດ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ, ມີ​ບົດ​ບາດ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ວັນ​ທີ 18 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທີ່ Jerusalem, ທ່ານ ຫງວຽນ​ກີ່​ເຊີນ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ໄດ້​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ​ຕໍ່ທ່ານ Isaac Herzog ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິດ​ສ​ະ​ຣາ​ແອັນ, ເລີ່ມ​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ທູດ​ຢູ່ ລັດ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top