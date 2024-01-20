ຂ່າວສານ
ການນຳ ຫວຽດນາມ ອວຍພອນບຸນເຕັດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ
ທີ່ຕາແສງເກາະ ໂຖຈູ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກອງພັນໃຫ່ຍ 152, ທະຫານເຂດ 9. ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ກອງພັນໃຫ່ຍ 152 ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ, ຈຸດສຸມແມ່ນໄດ້ຝືກແອບ, ກຽມພ້ອມການປົກປັກຮັກສາເຂດໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນທຸກກໍລະນີ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ລະດົມກຳລັງໃຈ, ມອບຂອງຂັວນໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ໂຖເຈົາ, ຂຶ້ນກັບທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກຽນຢາງ, ໄປຢ້ຽມຢາມ, ລະດົມກຳລັງໃຈ, ອວນພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂັວນໃຫ້ ປຊຊ ແລະ ນັກຮົບຕາແສງເກາະ ໂຖຈູ.
ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ທາຍບິງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມັງກອນ, ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ລຽນຮ່າທາຍ, ເມືອງທາຍທຸ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິນເຫ້ວ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວນພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ກຳມະກອນ, ຄອບຄົວນະໂຍບາຍໃນບໍລິເວນເມືອງ. ທີ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ລຽນຮ່າທາຍ, ນອນໃນເຂດເສດຖະກິດ ທາຍບິງ, ເມືອງທາຍທຸ້ຍ, ຊື່ງແມ່ນຮູບແບບດີເດັ່ນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ-ໜ່ວຍປະສົມເຂດອຸດສາຫະກຳ, ຕົວເມືອງ, ການບໍລິການ. ເຂດອຸດສາຫະກຳໄດ້ຮັບການວາງແຜນຜັງ, ອອກແບບ, ລົງທຶນກາຍເປັນເຂດອຸດສາຫະກຳສີຂຽວ, ອັດສະລິຍະຢູ່ແຂວງ ທາຍບິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 200 ພູດໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນ, ຄອບຄົວນະໂຍບາຍຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິນເຫ້ວ ໄດ້ໄປທະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້, ອາໄລຫາທ່ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ວິຫານບູຊາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ອະນຸສາວະລີເພີ່ມ ກັບຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕາແສງ ຮ່ວາງຢ້ຽວ, ນະຄອນ ທາຍບິງ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະໂລງ 2024, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ມັງກອນ, ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ອຽນຟອງ, ເມືອງ ອຽນຟອງ, ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ບັກນິງ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງການເຕົ້າໂຮມ - ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງການແບ່ງປັນ” ຕິດພັນກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ “ວັນບຸນກຳມະກອນ - ຕະຫຼາດບຸນເຕັດຂອງກຳມະບານ” ປີ 2024. ທີ່ເຫດການ, ມີກ່ວາ 70 ຮ້ານວາງຂາຍສິນຄ້າ, 9.000 ບັດຊື້ເຄື່ອງລາຄາ 0 ດົ່ງ ໄດ້ມອບໃຫ້ສະມາຊິກອົງການກຳມະບານ 3.000 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມອບເງິນເພື່ອສ້າງເຮືອນຢູ່ “ຫຼັງຄາຂອງກຳມະບານ” ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ 5 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເຮືອນຢູ່…
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຖືນີ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ຍຸດທະສາດຂອງວິວັດການພັດທະນາໄວ, ຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ບັກນິງ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ມີນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຄອງຊີບໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມັງກອນ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງການນຳພັກ, ລັດ ໂດຍທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເປັນຫົວໜ້າໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ປະຊາຊົນ ແລະ ສະມາຊິກ, ຊາວກະສິກອນຜູ້ອອກແຮງງານໃນບໍລິເວນແຂວງ ບັກນິງ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປີມະໂລງ 2024.