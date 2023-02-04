ຂ່າວສານ ການນຳພັກ, ລັດ ເຂົ້າສຸສານໄວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ 04/02/2023 ພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 93 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນການນຳພາຂອງພັກ ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈແຖວໜ້າໃນການຕັດສິນທຸກໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດຫວຽດນາມ. ບັນດາການນຳໄປວາງພວງມາລາ ຢູ່ສຸສານ ໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: TTXVN) ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 93 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (3/2/1930 - 3/2/2023), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ກຸມພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ທ່ານຫວໍວັນເຖືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ທ່ານ ໂດວັນຈຽນ ເລຂາສູນກາງພັກ, ປະທານຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮັກສາການປະທານປະເທດ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າສຸສານໄວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ - ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ນຳພາ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ກອງນ້ຳໜ້າຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຊົນຊາດ ຫວຽດນາມ. ພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 93 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນການນຳພາຂອງພັກ ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈແຖວໜ້າໃນການຕັດສິນທຸກໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດຫວຽດນາມ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)