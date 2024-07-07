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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ພັກ​ແຮງ​ງານ ທ່ານ Keir Starmer ກາຍ​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານ Keir Starmer ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສທຳອິດຢູ່ເຮືອນເລກທີ 10 ຖະໜົນ Downing ຕໍ່ໜ້າສຳນັກງານນາຍົກ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວຽກງານທີ່ຈະໄດ້ສຸມໃສໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນຕ້ອງສ້າງລັດຖະບານໃໝ່ໂດຍໄວ.
  ທ່ານ Keir Starmer, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ແລະ ພັນລະຍາ (ພາບ:Reuters)  

ທ່ານ Keir Starmer, ການນຳພັກແຮງງານ ອັງກິດ ໄດ້ກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົ້າພົບ ມະຫາກະສັດ Charles III ຢູ່ວັງ Buckingham ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ Keir Starmer ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສທຳອິດຢູ່ເຮືອນເລກທີ 10 ຖະໜົນ Downing ຕໍ່ໜ້າສຳນັກງານນາຍົກ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວຽກງານທີ່ຈະໄດ້ສຸມໃສໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນຕ້ອງສ້າງລັດຖະບານໃໝ່ໂດຍໄວ.

ທ່ານ Keir Stamer ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດມີໂສມໜ້າໃໝ່, ໃນນັ້ນ ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສຶກສາ ແລະ ເຮືອນຢູ່ດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະສົມ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງ ອັງກິດ ໄດ້ປະກາດລັດຖະບານໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ບຸນ ຊາວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ

ວັນ​ບຸນ ຊາວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມແຂວງ ດົ່ງນາຍ ແລະ ນັກສຶກສາ ລາວ ທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ປີ 2024.
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