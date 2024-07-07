ຂ່າວສານ
ການນຳພັກແຮງງານ ທ່ານ Keir Starmer ກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງອັງກິດ
ທ່ານ Keir Starmer, ການນຳພັກແຮງງານ ອັງກິດ ໄດ້ກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົ້າພົບ ມະຫາກະສັດ Charles III ຢູ່ວັງ Buckingham ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ Keir Starmer ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສທຳອິດຢູ່ເຮືອນເລກທີ 10 ຖະໜົນ Downing ຕໍ່ໜ້າສຳນັກງານນາຍົກ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວຽກງານທີ່ຈະໄດ້ສຸມໃສໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນຕ້ອງສ້າງລັດຖະບານໃໝ່ໂດຍໄວ.
ທ່ານ Keir Stamer ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດມີໂສມໜ້າໃໝ່, ໃນນັ້ນ ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສຶກສາ ແລະ ເຮືອນຢູ່ດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະສົມ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງ ອັງກິດ ໄດ້ປະກາດລັດຖະບານໃໝ່.