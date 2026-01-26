ຂ່າວສານ
ການນຳບັນດາປະເທດສືບຕໍ່ສົ່ງສານ, ຈົດໝາຍຊົມເຊີຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ
ໃນຈົດໝາຍຊົມເຊີຍ, ທ່ານ Miguel Díaz-Canel Bermúdez ເລຂາເອກພັກກອມມູນິດ ກູບາ, ປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ກູບາ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ກູບາ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານປະຫວັດສາດ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນ 40 ປີຜັນຂະຫຍາຍຂະບວນວິວັດປ່ຽນແປງໃໝ່, ພ້ອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາອັນສະຫຼາດສ່ອງໃສຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ກ້າວເດີນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສັງຄົມນິຍົມ, ມຸ່ງໄປເຖິງໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ວັດທະນາຖາວອນກວ່າ, ປົກຄຸມກວ່າ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ.
ປະທານພັກປະຊາທິປະໄຕອິດສະຫຼະ ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ Takaichi Sanae ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ອວຍພອນພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຖັນແຖວການນຳໃໝ່, ຫວຽດນາມ ຈະເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳພາອັນກະໂດດໃນການສ້າງສາມຸ່ງໄປເຖິງສັງກາດການພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະເພາະ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາຂອງພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ແລະ ໂລກ.