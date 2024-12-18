ຂ່າວສານ
ການນຳບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ອວຍພອນຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງ, ພໍ່ແມ່ຊາວຄຼິດ ເນື້ອໃນໂອກາດວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສັງຄະນາຍົກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນ, ອວຍພອນສັງຄະນາຍົກ ຫງວຽນນັງ, ສັງຄະນາຍົກເຂດຊາວຄຼິດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ປະທານສະພາສັງຄະລາດ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມດ້ວຍຄຸນພໍ່, ນັກບວດ, ຊາວຄຼິດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ 2024, ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2025. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ ປາດຖະໜາວ່າ ສັງຄະນາຍົກ ຫງວຽນນັງ ພ້ອມດ້ວຍຄຸນພໍ່, ນັກບວດຈະສືບຕໍ່ຂົນຂວາຍ, ແນະນຳພໍ່ແມ່ຊາວຄຼິດນະຄອນ ໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນໃຫ້ນັບມື້ນັບວັດທະນາຖາວອນ, ສິວິໄລ, ທັນສະໄໝ, ມີຄວາມເມດຕາປານີ. ສ່ວນສັງຄະນາຍົກ ຫງວຽນນັງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍແນະນຳບັນດາຄຸນພໍ່, ນັກບວດ, ພໍ່ແມ່ຊາວຄຼິດ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນ, ສາມັກຄີ ຮ່ວມມືພ້ອມກັບປະຊາຊົນນະຄອນໃນຂະບວນວິວັດສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນານະຄອນ.
ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນວັນເນັນ ກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນສຸຂະພາບ ພະຄາດີນັນ ຟ້າມມິງເໝິນ.
ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງນາມ, ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແຂວງ ກວ໋າງນາມ ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງໃນສາສະໜາຄຼິດ ແລະ ໂປແຕັດສຕັງ.