ຂ່າວສານ
ການນຳນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພົບປະກັບອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຕ່າງປະເທດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານຟານວັນມ໊າຍ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງ ອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຕ່າງປະເທດ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19. ບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງນີ້ ໄດ້ສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ນະຄອນ ໃນການດຶງດູດ ແລະ ຍາດແຍ່ງແຫຼ່ງກຳລັງສາກົນ ເພື່ອພັດທະນາບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ 2021 – 2025 ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດ ສຳຄັນໃນປີ 2022.
ສ່ວນທ່ານ Roy Kho Ngee Seng ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ສິງກະໂປ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຫົວໜ້າຄະນະກົງສູນປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຄະນະກົງສູນ ມີຄວາມຫວັງຢາກສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ຮ່ວມມືກັບນະຄອນ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳສິລະປະ, ການສຶກສາ, ການບໍລິຫານລັດ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ…