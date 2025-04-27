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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ກອງ​ທັບ ຫວຽດ​ນາມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ກອງ​ທັບ​ສາ​ກົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເດີນ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ເມ​ສາ

ການມີໜ້າ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຄະນະກອງທັບ ຈີນ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາແກ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີສາກົນ, ຜູກພັນຄວາມສາມັກຄີອັນໜຽວແຫນ້ນລະຫວ່າງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ.
ງານພົບປະກັບບັນດາຄະນະກອງທັບສາກົນເຂົ້າຮ່ວມການເດີນສວນສະໜາມໃນວັນທີ 30 ເມສາ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ເມສາ, ຢູ່ບິ່ງເຢືອງ, ກອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການພົບປະ, ຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວບັນດາຄະນະກອງທັບ ຈີນ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ທີ່ພວມຝຶກແອບ, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025).

ທີ່ການພົບປະ, ຜູ້ແທນບັນດາຄະນະກອງທັບຕ່າງປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຫດການຄັ້ງນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີສາກົນ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງກອງທັບບັນດາປະເທດ ກັບ ຫວຽດນາມ.

ສ່ວນທ່ານ ພົນໂທ ຫງວຽນວັນເຫງຍ, ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າອະນຸຄະນະກຳມະການເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ການມີໜ້າ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຄະນະກອງທັບ ຈີນ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາແກ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີສາກົນ, ຜູກພັນຄວາມສາມັກຄີອັນໜຽວແຫນ້ນລະຫວ່າງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ. ຕາງໜ້າໃຫ້ກອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນຊົນ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ພົນໂທ ຫງວຽນວັນເຫງຍ ໄດ້ມອບຫຼາຍຂອງຂວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍເພື່ອສະແດງນ້ຳໃຈອັນຈິງໃຈ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ກຳລັງປະກອບອາວຸດບັນດາປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ: ບັນດາຈຸດເວລາປະຫວັດສາດຂອງລະດູບານໃໝ່ 1975

“ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ”: ບັນດາຈຸດເວລາປະຫວັດສາດຂອງລະດູບານໃໝ່ 1975

ງານວາງສະແດງກໍ່ເຮັດແຈ້ງເຖິງການສະໜັບສະໜູນ, ການລຳລຽງຂອງແນວຫຼັງໃຫຍ່ທາງພາກເໜືອຕໍ່ກັບແນວໜ້າທາງພາກໃຕ້
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