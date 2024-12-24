ຂ່າວສານ
ການທ່ອງທ່ຽວ ດ້ຽນບຽນດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກ່ວາ 1,8 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີນີ້
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ດຽນບຽນຝູ, ແຂວງ ດຽນບຽນ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ດຽນບຽນ ຈັດຕັ້ງການສະຫຼຸບປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດຽນບຽນ 2024.
ຕາມບົດລາຍງານຂອງຄະນະຊີ້ນຳປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດຽນບຽນ 2024, ໃນປີນີ້, ມີໂຄງການ, ເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການທ່ອງທ່ຽວເກືອບ 170 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດຽນບຽນ 2024 ໂດຍໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວກ່ວາ 1,8 ລ້ານຄົນ ມາແຂວງດຽນບຽນ. ຍອດລາຍຮັບຈາກບັນດາການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຄັ້ງທຳອິດບັນລຸກ່ວາ 3.300 ຕື້ ດົ່ງ (ກ່ວາ 130ລ້ານ USD), ເພີ່ມຂຶ້ນທົບສອງເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2023.
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ມີບັນດາເຫດການລະດັບຊາດຄັ້ງທຳອິດຢູ່ດຽນບຽນ, ພິເສດໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະປະຫວັດສາດດຽນບຽນຝູ (07/05/1954 – 07/05/2024) ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ, ປະກອບສ່ວນແນະນຳ, ໂຄສະນາພາບພົດກ່ຽວກັບດິນແດນ, ຊາວດຽນບຽນ ກັບເພື່ອນມິດ, ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ.