Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ດ້ຽນ​ບຽນ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຫຼາຍກ່​ວາ 1,8 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ປີ​ນີ້

ຕາມບົດລາຍງານຂອງຄະນະຊີ້ນຳປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດຽນບຽນ 2024, ໃນປີນີ້, ມີໂຄງການ, ເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການທ່ອງທ່ຽວເກືອບ 170 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດຽນບຽນ 2024.
ການມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນຢູ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ດຽນບຽນຝູ, ແຂວງ ດຽນບຽນ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ດຽນບຽນ ຈັດຕັ້ງການສະຫຼຸບປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດຽນບຽນ 2024.

ຕາມບົດລາຍງານຂອງຄະນະຊີ້ນຳປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດຽນບຽນ 2024, ໃນປີນີ້, ມີໂຄງການ, ເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການທ່ອງທ່ຽວເກືອບ 170 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດຽນບຽນ 2024 ໂດຍໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວກ່ວາ 1,8 ລ້ານຄົນ ມາແຂວງດຽນບຽນ. ຍອດລາຍຮັບຈາກບັນດາການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຄັ້ງທຳອິດບັນລຸກ່ວາ 3.300 ຕື້ ດົ່ງ (ກ່ວາ 130ລ້ານ USD), ເພີ່ມຂຶ້ນທົບສອງເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2023.

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ມີບັນດາເຫດການລະດັບຊາດຄັ້ງທຳອິດຢູ່ດຽນບຽນ, ພິເສດໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະປະຫວັດສາດດຽນບຽນຝູ (07/05/1954 – 07/05/2024) ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ, ປະກອບສ່ວນແນະນຳ, ໂຄສະນາພາບພົດກ່ຽວກັບດິນແດນ, ຊາວດຽນບຽນ ກັບເພື່ອນມິດ, ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽນຮ່ວາບິ່ງ ອວຍພອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດບັນດາອົງການສາສະໜາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽນຮ່ວາບິ່ງ ອວຍພອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດບັນດາອົງການສາສະໜາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ

ບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີນ້ອງຊາວຄຼິດ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top