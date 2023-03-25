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ຂ່າວສານ

ການໂອ້ລົມສົນທະນານາຍທະຫານໜຸ່ມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຫວນຄືນປະຫວັດສາດແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງກອງທັບຂອງ 2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໃນການຕໍ່ຕ້ານຄັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
(ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ)

ວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ, ທາງພາກເໜືອຂອງ ລາວ, ໄດ້ຈັດລາຍການໂອ້ລົມສົນທະນານາຍທະຫານໜຸ່ມຊາຍແດນຂອງ 3 ແຂວງ ເຊີນລາ - ແທັງຮວາ - ຫົວພັນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ ລາວ ພ້ອມກັບນາຍທະຫານໜຸ່ມ 50 ຄົນສັງກັດກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຫວນຄືນປະຫວັດສາດແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງກອງທັບຂອງ 2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໃນການຕໍ່ຕ້ານຄັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ; ພົບປະແລກປ່ຽນກັບບັນດາຕົວພະຍານປະຫວັດສາດ ເຊິ່ງເຄີຍປະຕິບັດງານ ແລະ ຕໍ່ສູ້ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ. ການໂອ້ລົມດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະກອບສ່ວນສຶກສາມູນເຊື້ອໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ 3 ແຂວງ: ແທັງຮວາ, ເຊີນລາ ແລະ ຫົວພັນ ຢືນຢັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງບັນດານາຍທະຫານໜຸ່ມຂອງກອງທັບ 2 ປະເທດ, ໃນການຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຮງ​ໝໍ​ກາງ​ສະ​ໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 4 ຫວຽດ​ນາມ ຮັບຫຼຽ​ນ​ກາ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ໂຮງ​ໝໍ​ກາງ​ສະ​ໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 4 ຫວຽດ​ນາມ ຮັບຫຼຽ​ນ​ກາ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຂອງ ສປຊ ຕໍ່ບັນດາຜົນງານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ໂຮງໝໍກາງສະໜາມ ຫວຽດນາມ.
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