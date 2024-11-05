ຂ່າວສານ
ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ອາເມລິກາ: ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງວຸດວິດຢູ່ບັນດາລັດຍຸດທະສາດຫຼັກແຫຼ່ງ
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ປີ 2024 ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນວ່າ ອາດຈະຖືກຕັດສິນດ້ວຍບັດເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ບັນດາລັດຍຸດທະສາດ, ລວມມີ: Pennsylvania, Carolina ເໜືອ, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada ແລະ Aiona. ສະນັ້ນ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງທັງ 2 ທ່ານຂອງ 2 ພັກແມ່ນທ່ານນາງ Kamala Harris ຮອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ທ່ານ Donald Trump, ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ລ້ວນແຕ່ໃຊ້ເວລາຊຸມມື້ສຸດທ້າຍເພື່ອຂົນຂວາຍຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຢູ່ບັນດາລັດຍຸດທະສາດຫຼັກແຫຼ່ງດັ່ງກ່າວ.
ໝາກຜົນການສຳຫຼວດທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ 2 ທ່ານຍັງແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງວຸດວິດທີ່ສຸດຢູ່ບັນດາລັດດັ່ງກ່າວ. ໄລ່ລວມແລ້ວ, ທ່ານນາງ Kamala Harris ໄດ້ນຳໜ້າຄູ່ແຂ່ງ 1 ຄະແນນຢູ່ 7 ລັດຍຸດທະສາດ ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນແມ່ນ 48% ແລະ 47%. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ອັດຕາສ່ວນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເຂົາເຈົ້າອາດສາມາດປ່ອນບັດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າພັກປະຊາທິປະໄຕຢູ່ບັນດາລັດມີການເໜັງຕິງແມ່ນ 48%, ໃນຂະນະທີ່ມີຈຳນວນຜູ້ເວົ້າວ່າ ອາດສາມາດບ່ອນບັດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງພັກສາທາລະນະພຽງແມ່ນ 45%.
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 77 ລ້ານຄົນໄດ້ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດເວລາ, ດ້ວຍຮູບແບບປ່ອນບັດໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານທາງໄປສະນີ.