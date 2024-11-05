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ຂ່າວສານ

ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ອາເມລິກາ: ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງວຸດວິດຢູ່ບັນດາລັດຍຸດທະສາດຫຼັກແຫຼ່ງ

ທ່ານນາງ Kamala Harris ໄດ້ນຳໜ້າຄູ່ແຂ່ງ 1 ຄະແນນຢູ່ 7 ລັດຍຸດທະສາດ ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນແມ່ນ 48% ແລະ 47%.
ທ່ານນາງ Kamala Harris ແລະ ທ່ານ Donald Trump (ພາບ: CNN)

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ປີ 2024 ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນວ່າ ອາດຈະຖືກຕັດສິນດ້ວຍບັດເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ບັນດາລັດຍຸດທະສາດ, ລວມມີ: Pennsylvania, Carolina ເໜືອ, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada ແລະ Aiona. ສະນັ້ນ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງທັງ 2 ທ່ານຂອງ 2 ພັກແມ່ນທ່ານນາງ Kamala Harris ຮອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ທ່ານ Donald Trump, ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ລ້ວນແຕ່ໃຊ້ເວລາຊຸມມື້ສຸດທ້າຍເພື່ອຂົນຂວາຍຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຢູ່ບັນດາລັດຍຸດທະສາດຫຼັກແຫຼ່ງດັ່ງກ່າວ.

ໝາກຜົນການສຳຫຼວດທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ 2 ທ່ານຍັງແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງວຸດວິດທີ່ສຸດຢູ່ບັນດາລັດດັ່ງກ່າວ. ໄລ່ລວມແລ້ວ, ທ່ານນາງ Kamala Harris ໄດ້ນຳໜ້າຄູ່ແຂ່ງ 1 ຄະແນນຢູ່ 7 ລັດຍຸດທະສາດ ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນແມ່ນ 48% ແລະ 47%. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ອັດຕາສ່ວນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເຂົາເຈົ້າອາດສາມາດປ່ອນບັດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າພັກປະຊາທິປະໄຕຢູ່ບັນດາລັດມີການເໜັງຕິງແມ່ນ 48%, ໃນຂະນະທີ່ມີຈຳນວນຜູ້ເວົ້າວ່າ ອາດສາມາດບ່ອນບັດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງພັກສາທາລະນະພຽງແມ່ນ 45%.

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 77 ລ້ານຄົນໄດ້ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດເວລາ, ດ້ວຍຮູບແບບປ່ອນບັດໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານທາງໄປສະນີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 5 – 08 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ຢຸນໜານ, ຈີນ.
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