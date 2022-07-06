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ຂ່າວສານ

ການເຕີບໂຕຂຽວແມ່ນອະນາຄົດຂອງ ຫວຽດນາມ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງຍັງຄາດຄະເນວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ດັດປັບໃນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2022.
  ວິສາຫະກິດເອີລົບ ຍັງມີຄວາມປະເອີບໃຈໃດໜຶ່ງຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນໄຕມາດທີ 3 (ພາບປະກອບ: thitruongtaichinhtiente.vn)  

 ສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດເອີລົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (EuroCham) ຫາກໍ່ປະກາດໝາກຜົນການສຳຫຼວດດັດຊະນີສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດຂອງໄຕມາດທີ 2 ປີ 2022 ຂອງ ຫວຽດນາມ. ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ບາງປັດໃຈຄື: ການປະທະກັນດ້ານພູມສາດການເມືອງ, ລາຄາສິນຄ້າໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ… ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການຕີລາຄາຂອງສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດເອີລົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງຍັງຄາດຄະເນວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ດັດປັບໃນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2022. ສາຍເຫດສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກສັນຍານຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕຂຽວຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ຫງວຽນຫາຍມິນ, ຮອງປະທານ EuroCham ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ:

“ກ່ຽວກັບດ້ານພື້ນຖານ, ບັນດາວິສາຫະກິດເອີລົບ ຍັງມີຄວາມປະເອີບໃຈໃດໜຶ່ງຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນໄຕມາດທີ 3. ວິສາຫະກິດສ່ວນຫຼາຍລ້ວນແຕ່ຖືວ່າ ຈະຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳຈະເພີ່ມຂອບຂະໜາດການລົງທຶນໃນໄຕມາດທີ 3. ການນຳວິສາຫະກິດ 79% ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງເຂົ້າໃນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາຂຽວຂອງ ຫວຽດນາມ. ການເຕີບໂຕຂຽວແມ່ນອະນາຄົດຂອງ ຫວຽດນາມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫັນປ່ຽນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກອີກດ້ວຍ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ.
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