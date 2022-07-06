ຂ່າວສານ
ການເຕີບໂຕຂຽວແມ່ນອະນາຄົດຂອງ ຫວຽດນາມ
ສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດເອີລົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (EuroCham) ຫາກໍ່ປະກາດໝາກຜົນການສຳຫຼວດດັດຊະນີສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດຂອງໄຕມາດທີ 2 ປີ 2022 ຂອງ ຫວຽດນາມ. ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ບາງປັດໃຈຄື: ການປະທະກັນດ້ານພູມສາດການເມືອງ, ລາຄາສິນຄ້າໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ… ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການຕີລາຄາຂອງສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດເອີລົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງຍັງຄາດຄະເນວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ດັດປັບໃນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2022. ສາຍເຫດສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກສັນຍານຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕຂຽວຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ຫງວຽນຫາຍມິນ, ຮອງປະທານ EuroCham ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ:
“ກ່ຽວກັບດ້ານພື້ນຖານ, ບັນດາວິສາຫະກິດເອີລົບ ຍັງມີຄວາມປະເອີບໃຈໃດໜຶ່ງຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນໄຕມາດທີ 3. ວິສາຫະກິດສ່ວນຫຼາຍລ້ວນແຕ່ຖືວ່າ ຈະຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳຈະເພີ່ມຂອບຂະໜາດການລົງທຶນໃນໄຕມາດທີ 3. ການນຳວິສາຫະກິດ 79% ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງເຂົ້າໃນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາຂຽວຂອງ ຫວຽດນາມ. ການເຕີບໂຕຂຽວແມ່ນອະນາຄົດຂອງ ຫວຽດນາມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫັນປ່ຽນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກອີກດ້ວຍ”.