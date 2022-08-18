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    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການເຊື່ອມຕໍ່ການລົງທຶນລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ ຫາຍຟ່ອງ

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ເພີ່ມທະວີການແກ່ງແຍ້ງຂອງວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ ຫາຍຟ່ອງ
  ທ່ານ ເລແອັງກວນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ (ພາບ: baodautu.vn)  

 

ມີວິສາຫະກິດກວ່າ 40 ແຫ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຊື່ອມຕໍ່ການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງດຳເນີນໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ເພີ່ມທະວີການແກ່ງແຍ້ງຂອງວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ ຫາຍຟ່ອງ ຜ່ານການໜູນຊ່ວຍນັກລົງທຶນຊອກຫານັກສະໜອງແຫຼ່ງວັດສະດຸ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ຢູ່ກັບທີ່, ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງຕະຫຼາດວັດຖຸດິບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ…

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເລແອັງກວນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສະເໝີພາບໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີນັກລົງທຶນທີ່ມາຈາກສ.ເກົາຫຼີ… ປະຈຸບັນ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ພວມນຳໜ້ານັບທັງຈຳນວນໂຄງການ ແລະ ເງິນລົງທຶນໃນຈຳນວນນັກລົງທຶນທີ່ລົງທຶນເຂົ້າ ຫາຍຟ່ອງ, ດ້ວຍ 173 ໂຄງການ ແລະ ຈຳນວນທຶນຈົດທະບຽນ 9,65 ຕື້ USD.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ມີບາງນັກລົງທຶນຂອງ 2 ຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາຮ່ວມມືລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໄດ້ພົບປະ, ຊອກຫາກາລະໂອກາດລົງທຶນ, ຮ່ວມມືໂດຍກົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫັນ​ຈຸດ​ສຸ​ມ​ຈາກ​ເລື່ອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ມາ​ເປັນ​ການ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ແລະ ໂຕ້​ແຍ້ງ

ຫັນ​ຈຸດ​ສຸ​ມ​ຈາກ​ເລື່ອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ມາ​ເປັນ​ການ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ແລະ ໂຕ້​ແຍ້ງ

ຮ່າງມະຕິເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບເປັນມືອາຊີບ, ມີແບບມີແຜນ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.
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