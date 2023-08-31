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ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ ແລະ ສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 8 ເດືອນຜ່ານມາ

ບັນດານັກລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນ 14 ຂົງເຂດ.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ຕາມຕົວເລກຈາກກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ) ແລ້ວ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປະຈຸບັນ, ຍອດເງິນລົງທຶນໃໝ່ ແລະ ດັດປັບຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດບັນລຸກວ່າ 416 ລ້ານ USD (ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022).

ບັນດານັກລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນ 14 ຂົງເຂດ. ໃນນັ້ນ, ການຂາຍສົ່ງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍນຳໜ້າດ້ວຍ 23 ໂຄງການ ລວມຍອດທຶນຈົດທະບຽນກວ່າ 150 ລ້ານ USD; ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານຢືນດັບທີ 2; ຖັກຈາກນັ້ນແມ່ນບັນດາຂະແໜງ, ຄື: ການຜະລິດ, ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ສິນໃນນ້ຳ; ການເງິນ, ທະນາຄານ.

ໃນ 8 ເດືອນຜ່ານມາ, ມີ 23 ປະເທດ, ເຂດແຄ້ວນຮັບການລົງທຶນຈາກ ຫວຽດນາມ. ນຳໜ້າແມ່ນ ການາດາ ດ້ວຍຍອດທຶນຈົດທະບຽນກວ່າ 150,2 ລ້ານ USD; ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ: ສິງກະໂປ, ລາວ, ກູບາ…

ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດຕົວເລກຫຼ້າສຸດໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນໄລຍະ 8 ເດືອນຜ່ານມາ, ວົງເງິນການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເກືອບ 59,7 ຕື້ USD, ໃນຂະນະນັ້ນ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກເກີນດຸນແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 6,7 ຕື້ USD. ບາງໝວດສິນຄ້າມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຜັກ; ເຂົ້າສານ; ໝາກມ່ວງຫິມະພານ; ກາເຟ; ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດລ້ຽງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າ​ສຸ​ສານ​ໄຫວ້​ອາ​ໄລ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າ​ສຸ​ສານ​ໄຫວ້​ອາ​ໄລ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ພ້ອມດ້ວຍການນຳກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຂົ້າສຸສານວາງພວງມາລາ ໄຫວ້ອາໄລປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
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