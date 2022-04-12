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ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບບຸນປີໃຫມ່ປະຈຳຊາດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ຢູ່ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ເມສາ, ຢູ່ ວັດ ໂຝມິງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳເນີນການຕ້ອນຮັບບຸນປີໃຫມ່ປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ ໂດຍສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຢູ່ ນະຄອນ ຈັດຂຶ້ນ.
  ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີກຳຕ້ອນຮັບບຸນປີໃຫມ່. (ພາບ: ສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ)  

 ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຖືກຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ ເພື່ອແນໃສ່ແບ່ງປັນຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນຕໍ່ປະຊາຄົມບັນດາປະເທດອ້າຍນ້ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃຫມ່ປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະພິທີ, ທ່ານນາງ ຟານທິຮົ່ງຊວນ, ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບຸນປີໃຫມ່ປະຈຳຊາດຂອງ 4 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ: ລາວ,ມຽນມາ ແລະ ໄທ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແຜ່ກະຈາຍຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງຊາດ, ແນະນຳພື້ນຖານວັດທະນະທຳຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຜ່ານນັ້ນ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວ, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຫລັງໂຄວິດ 19.

ໃນບັນຍາກາດອັນເຂັ່ມຂຶມ, ບັນດາພະນັກງານສະຖານກົງສູນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າວິສາຫະກິດ, ນັກສຶກສາຂອງບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ພວມເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນ ຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມກັນປະຕິບັດພິທີກຳໃນວັນບຸນປີໃຫມ່ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງ 4 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ກວ່າອີກ

ຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ກວ່າອີກ

ໝາກຜົນໜ້າຊື່ນຊົມຈາກວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ດີຊ່ວຍຟື້ນຟູພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ
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