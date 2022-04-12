ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບບຸນປີໃຫມ່ປະຈຳຊາດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ຢູ່ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຖືກຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ ເພື່ອແນໃສ່ແບ່ງປັນຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນຕໍ່ປະຊາຄົມບັນດາປະເທດອ້າຍນ້ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃຫມ່ປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະພິທີ, ທ່ານນາງ ຟານທິຮົ່ງຊວນ, ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບຸນປີໃຫມ່ປະຈຳຊາດຂອງ 4 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ: ລາວ,ມຽນມາ ແລະ ໄທ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແຜ່ກະຈາຍຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງຊາດ, ແນະນຳພື້ນຖານວັດທະນະທຳຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຜ່ານນັ້ນ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວ, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຫລັງໂຄວິດ 19.
ໃນບັນຍາກາດອັນເຂັ່ມຂຶມ, ບັນດາພະນັກງານສະຖານກົງສູນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າວິສາຫະກິດ, ນັກສຶກສາຂອງບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ພວມເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນ ຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມກັນປະຕິບັດພິທີກຳໃນວັນບຸນປີໃຫມ່ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງ 4 ປະເທດ.