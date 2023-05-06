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ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການກຸສົນອ່ວາຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອັງກິດ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄປຢ້ຽມຢາມພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ແລະ ພົບປະກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ແລະ ພົບປະກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການກຸສົນອ່ວາຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອັງກິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ທ່ານກ່າວວ່າ:

        “ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ປາດຖະໜາວ່າ ຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດມານະພະຍາມຍາມເຮັດວຽກ, ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບປະເທດປະຈຳຖິ່ນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ຫວັງວ່າ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຍາມໃດກໍ່ສາມັກຄີກັນ, ສ້າງຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ອ່ວາຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະຊາຊົນລຸ້ນຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ,”.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ບາງແຫ່ງຢູ່ ລອນດອນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບ ປະທານອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ຍີ່ປຸ່ນ

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ທ່ານ ສະເໜີໃຫ້ JETRO ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຂອງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາພາບພົດ...
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