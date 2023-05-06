ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ
ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ແລະ ພົບປະກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການກຸສົນອ່ວາຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອັງກິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ປາດຖະໜາວ່າ ຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດມານະພະຍາມຍາມເຮັດວຽກ, ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບປະເທດປະຈຳຖິ່ນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ຫວັງວ່າ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຍາມໃດກໍ່ສາມັກຄີກັນ, ສ້າງຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ອ່ວາຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະຊາຊົນລຸ້ນຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ,”.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ບາງແຫ່ງຢູ່ ລອນດອນ.