ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄວຊົມເຊີຍວັນແມ່ຍິງສາກົນ 08 ມີນາ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ
ວັນທີ 08 ມີນາ, ຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 114 ປີແຫ່ງວັນແມ່ຍິງສາກົນ (08 ມີນາ) ແລະ 1984 ປີແຫ່ງວັນລຸກຮື້ຂຶ້ນ ຮາຍບ່າຈຶງ.
ຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນເຫ້ວ, ຢູ່ເມືອງ 1, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິງ, ມີແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ມັກຮັກຊຸດເຊື້ອຍາວຂອງນະຄອນ ກວ່າ 5.000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີພ້ອມກັນສະແດງດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຂ້າພະເຈົ້າມັກຮັກຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ”. ຄະນະໄດ້ນຸ່ງຊຸດເສື້ອຍາວເດີນຂະບວນຜ່ານບັນດາເຂດຖະໜົນໃຫຍ່ຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄື: ເລເລ້ຍ, ເລແທງຕົນ, ຫງວຽນເຫ້ວ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເພື່ອສະໜັບສະໜູນວັນແມ່ຍິງນີ້, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຮ່ວຽນ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໃນໂອກາດວັນທີ 08 ມີນາ 2024, ສະມາຄົມແມ່ຍິງນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ທຸກຂັ້ນ ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດປະຫວັດສາດແຫ່ງຕ່າງໆ, ຕອບສະໜອງ “ສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວ” ໂດຍສູນກາງສະຫະພັນປຸກລະດົມ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງມີເງື່ອນໄຂຕິດພັນກັນກວ່າ. ທຸກຂັ້ນກໍ່ປຸກລະດົມກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນປະກອບແຫຼ່ງກຳລັງໜູນຊ່ວຍບັນດາເອື້ອຍນ້ອງກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງເຮືອນຊານ.”