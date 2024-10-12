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ຂ່າວສານ

ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ກອງປະຊຸມສະພາສິດທິມະນຸດສປຊ ຊຸດທີ 57

ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໝາກຜົນ UPR ຮອບວຽນທີ 4 ສຳລັບ ຫວຽດນາມ.
(ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ)

ວັນທີ 11 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມຊຸດທີ 57 ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ອັດລົງຢູ່ສຳນັກງານຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ, ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມນັດສາມັນ 3 ຄັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງຂອງສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດປີ 2024, ສ້າງຂີດໝາຍການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍເລື່ອງເປັນປະທານຂໍ້ລິເລິ່ມຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຮ່ວມອຸປະຖຳຫຼາຍຂໍ້ລິເລິ່ມ.

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໝາກຜົນ UPR ຮອບວຽນທີ 4 ສຳລັບ ຫວຽດນາມ. ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຜ່ານບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕາມກົນໄກ UPR ຮອບວຽນທີ 4, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສໄຂວາລະສົນທະນາສາກົນ “ນຳການສຶກສາສິດທິມະນຸດເຂົ້າລະບົບສຶກສາ: ແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ບົດຮຽນຕົວຈິງ”. ເຫດການໂດຍ ຫວຽດນາມ, ຟີລິບປິນ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ອີຕາລີ ຮ່ວມອຸປະຖຳຈັດຂຶ້ນ.

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ, ທ່ານ Surya Deva, ນັກລາຍງານພິເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສິດພັດທະນາ, ໄດ້ຈັດວາລະສົນທະນາກັບບັນດາປະເທດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານໃນປີຜ່ານມາ, ລວມທັງການໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານແຕ່ວັນທີ 09 – 15 ຕຸລາ 2023. ທ່ານຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊົມເຊີຍ ລາວ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2024 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.
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