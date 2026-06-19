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ຂ່າວສານ

ການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານ, ໄຟຟ້ານິວເຄຼຍກັບ ລັດເຊຍ ແມ່ນບຸລິມະມິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງ Zarubezhneft ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ ແລະ ລົງນາມໃນບັນດາເອກະສານຮ່ວມມືດ້ານນ້ຳມັນອາຍແກັດສະບັບໃໝ່ສຳລັບບັນດາເຂດເປີດຢູ່ໄຫຼ່ທະວີບຂອງ ຫວຽດນາມ
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Sergey Kudryashov, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ Zarubezhneft)

ວັນ​ທີ 17 ມິ​ຖຸ​ນາ, ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອ​ງ 35 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທ​ູດ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ຢູ່​ນະ​ຄອ​ນ Kazan, ສ.Tatarstan (ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ), ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ໃຫ້​ການຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ Sergey Kudryashov, ຜູ້​ອຳ​ນ​ວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ Zarubezhneft.

ເມື່ອ​ເນັ້ນ​ໜັກ​​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິ​ນ​ຮຶງ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເລື່ອງ Zarubezhneft ສືບ​ຕໍ່​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ເປີດກວ້າງ​ການ​ເຄ​ື່ອນ​ໄຫວ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ລົງ​ນາມ​ໃນບັນ​ດາ​​ເອ​ກະ​ສານຮ່ວມມືດ້ານ​ນ້ຳ​ມັນ​ອາຍ​ແກັດ​ສະ​ບັບ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ເຂດ​ເປີດ​ຢູ່​​ໄຫຼ່​ທະ​ວີບ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ, ເຄົາ​ລົບ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ຂອງກົດ​ໝາຍ​ ຫວຽດ​ນາມ. ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ Petrovietnam ແລະ Zarubezhneft ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາອະ​ນຸ​ສັນ​ຍາສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ສັນ​ຍາ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່ຽວ​ກັບ Vietsovpetro ແລະ Rusvietpetro, ກໍ​ຄື​ສັນ​ຍາ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນ້ຳ​ມັນ​ອາຍ​ແກັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເປີດກວ້າງ​ເຂດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດສຳ​ຫຼວດ​ທ​ໍ​ລະ​ນີ​ສາດ ແລະ ຂຸດ​ຄົ້ນ​ນ້ຳ​ມັນ​ອາຍ​ແກັດ​ຢູ່​ເຂດ​ໄຫຼ່​ທະ​ວີບ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໃນ​ຜືນ​ແຜ່ນ​​ດິນຂອງ ລັດ​ເຊຍ.

ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ, ທີ່​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບທ່ານ Alexey Likhachev, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ພະ​ລັງ​ງ​ງານ​ປະ​ລະ​ມາ​ນູ​ແຫ່ງ​ຊາດ (Rosatom), ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ຖື​ວ່າ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ 1 ແມ່ນ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ. ທ່ານ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ Rosatom ແລະ ຝ່າຍ ລັດ​ເຊຍ ສືບ​ຕໍ່​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ເພື່ອ​ແກ່​ຍາວ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ເຕົາ​ປະຕິກອນ ດ່າ​ລາດ​ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຕໍ່ໄປ; ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ​ສູນ​ວິ​ທະ​ຍ​າ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ນິວ​ເຄຼຍ​ຢູ່ ດົ່ງ​ນາຍ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຂອງ ບັນດາປະເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຜູ້ນຳນວຍການ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາ ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026-2035 ດ້ວຍຄະແນນສຽງສູງສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
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