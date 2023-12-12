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ຂ່າວສານ

ການສ້າງໂປຼແກຼມເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ສະມັດຕະພາບແຮງງານ

ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດານັກປະຖະກະຖາໄດ້ແບ່ງປັນເລື່ອງລາວທີ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນການນຳໃຊ້ດີຈີຕອນ, ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນດີຈີຕອນນຳໃຊ້ໃນຕົວຈິງ.
ພິທີມອບລາງວັນທີ່ເວທີປາໄສລະດັບຊາດພັດທະນາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງນິງ ໄຂເວທີປາໄສລະດັບຊາດພັດທະນາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 5 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການສ້າງໂປຼແກຼມເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ສະມັດຕະພາບແຮງງານ”.  

ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດານັກປະຖະກະຖາໄດ້ແບ່ງປັນເລື່ອງລາວທີ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນການນຳໃຊ້ດີຈີຕອນ, ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນດີຈີຕອນນຳໃຊ້ໃນຕົວຈິງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງຕໍ່ການພັດທະນາຂອງກຳລັງນັກທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການນຳໃຊ້ດີຈີຕອນຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ທຸກຂົງເຂດ, ທຸກດ້ານຂອງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ມີບັນດາຜະລິດຕະພັນລະດັບຊາດ, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນໂລກ.   

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:     

“ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນແມ່ນບັນດາໂປຼແກຼມ, ໂປຼແກຼມຫັນເປັນດີຈີຕອນໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ. ເປັນອັນວ່າ: ໃຜຈະເຮັດວຽກງານນີ້. ນັ້ນຕ້ອງແມ່ນບັນດານັກສະໜອງອິນເຕີເນັດ, ບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ. ບັນດານັກສະໜອງອິນເຕີເນັດ, ບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນຕ້ອງຖືນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ. ມີວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ນັບພັນແຫ່ງຈົ່ງລົງສູ່ບັນດາຂະແໜງການ ເພື່ອສ້າງໂປຼແກຼມດີຈີຕອນ ຊ່ວຍຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ປະກອບສ່ວນຫັນປະເທດຊາດເປັນທັນສະໄໝ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ສືບທອດມູນເຊື້ອ, ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ

ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ສືບທອດມູນເຊື້ອ, ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ໄດ້ດຳເນີນໄປພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານ ກຳປູເຈຍ ອາຍຸການທີ VII ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນເວລາກວ່າ 3 ເດືອນ.
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