ຂ່າວສານ
ການສ້າງໂປຼແກຼມເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ສະມັດຕະພາບແຮງງານ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງນິງ ໄຂເວທີປາໄສລະດັບຊາດພັດທະນາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 5 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການສ້າງໂປຼແກຼມເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ສະມັດຕະພາບແຮງງານ”.
ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດານັກປະຖະກະຖາໄດ້ແບ່ງປັນເລື່ອງລາວທີ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນການນຳໃຊ້ດີຈີຕອນ, ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນດີຈີຕອນນຳໃຊ້ໃນຕົວຈິງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງຕໍ່ການພັດທະນາຂອງກຳລັງນັກທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການນຳໃຊ້ດີຈີຕອນຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ທຸກຂົງເຂດ, ທຸກດ້ານຂອງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ມີບັນດາຜະລິດຕະພັນລະດັບຊາດ, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນໂລກ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນແມ່ນບັນດາໂປຼແກຼມ, ໂປຼແກຼມຫັນເປັນດີຈີຕອນໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ. ເປັນອັນວ່າ: ໃຜຈະເຮັດວຽກງານນີ້. ນັ້ນຕ້ອງແມ່ນບັນດານັກສະໜອງອິນເຕີເນັດ, ບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ. ບັນດານັກສະໜອງອິນເຕີເນັດ, ບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນຕ້ອງຖືນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ. ມີວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ນັບພັນແຫ່ງຈົ່ງລົງສູ່ບັນດາຂະແໜງການ ເພື່ອສ້າງໂປຼແກຼມດີຈີຕອນ ຊ່ວຍຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ປະກອບສ່ວນຫັນປະເທດຊາດເປັນທັນສະໄໝ”.