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ຂ່າວສານ

ການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ໄດ້ລື່ນຕົວເລກ 600 ຕື້ USD

ຕາມຕົວເລກສະຖິຕິຫຼ້າສຸດຂອງກົມພາສີແລ້ວ, ການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າໃນ 15 ມື້ຕົ້ນເດືອນ ກໍລະກົດ 2026 ຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາໃນລະດັບສູງ, ດ້ວຍວົງເງິນການຄ້າກວ່າ 51,5 ຕື້ USD. ໂດຍລວມແລ້ວ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ເກີນຕົວເລກ 601 ຕື້ USD.
  (ພາບປະກອບ: VNA)  

ກ່​ຽ​ວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ, ບັນ​ດາ​ໝວດ​ສິນ​ຄ້າໃຫຍ່, ​ຄື: ຄອບ​ພິວ​ເຕີ, ເຄື່ອງ​ເອ​ເລັ​ກ​ໂຕ​ນິກ ແລະ ເຄື່ອງ​ອາ​ໄລ, ເຄື່ອງ​ຈັກ, ເຄື່ອງ​ຕຳ​ແຜ່ນ​ຕັດ​ຫຍິບ, ເກີບ​ໜັງ... ສືບ​ຕໍ່​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​​ລະ​ດັບຕັ້ງ​ໜ້າ. ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຍັງ​ບັນ​ດາ​ຕະ​ຫຼາດ​ຫຼັກ​ລ້ວນ​ແຕ່​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົວ​ເລກ, ຄື: ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ບັນ​ລຸ 85,6 ຕື້ USD; ສະ​ຫະ​ພາບ ເອີ​ລົບ ບັນ​ລຸ 31,8 ຕື້ USD; ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ບັນ​ລຸ 22,6 ຕື້ USD...

ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ຕີ​ລາ​ຄາ​ວ່າ ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເພື່​ອ​ຮ​ັບ​ປະ​ກັນ​ແຫຼ່ງວັດ​ຖຸ​ດິບ​ສົ້ນ​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຜະ​ລິດ, ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ໃບ​ສັ່ງ​ຊື້​ສິນ​ຄ້າ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ສ່ອງ​ແສງ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ກຳ​ລັງ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຂອງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ.

ຕົວ​ເລກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ - ນຳ​ເຂົ້າ​ກໍ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ​ນັກ​ຊື້​ສິນ​ຄ້າ​ທົ່ວ​ໂລ​ກ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ສະ​ໜອງ​ສິນ​ຄ້າ​ ຫວຽດ​ນາມ ຍັງ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ຄາດ​ວ່າ, ຮອດ​ທ້າຍ​ເດືອນ ກໍ​ລະ​ກົດ, ຍອດ​ວົງ​ເງິນ​ສົ່ງ​ອອກ - ນຳ​ເຂົ້າ​ຈະ​ລືນ​ຕົ​ວ​ເລກ 650 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊອກໄດ້ອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ 100 ອັດຖິ ແລະ 2 ເຂດຝັງສົບລວມຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເລທິຣຽງ

ຊອກໄດ້ອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ 100 ອັດຖິ ແລະ 2 ເຂດຝັງສົບລວມຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເລທິຣຽງ

ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 15 ມີ​ນາ 2026 ຮອດ​ວັນ​ທີ 27 ກໍ​ລະ​ກ​ົດ 2027, ​ໂດຍວາງ​ອອກ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທ້​ອນ​ໂຮມ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່​ອ​ຊາດ​ປະ​ທານ 7.000 ອັດ​ຖິ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​ກຸ່ນ​ຈາກ 18.000 ຕົວ​ຢ່າງ.
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