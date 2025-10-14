Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າອາດສາມາດບັນລຸລະດັບ 900 ຕື້ USD

ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຕີບໂຕບຸກທະລຸ, ຢືນຢັນບົດບາດນຳພາ ແລະ ເສົາຄ້ຳໃນການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກຂອງທັງປະເທດ.
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: daibieunhandan.vn)

ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ວົງເງິນສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 680.6 ຕື້ USD. ໃນຈຳນວນ 32 ປະເພດສິນຄ້າບັນລຸວົງເງິນການຄ້າສົ່ງອອກກວ່າ 1 ຕື້ USD, ມີສິນຄ້າ 7 ປະເພດບັນລຸກວ່າ 10 ຕື້ USD ດ້ວຍບັນດາຕະຫຼາດສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ, ລວມມີ: ອາເມລິກາ, ຈີນ, ອີຢູ, ອາຊຽນ, ຍີ່ປຸ່ນ… ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຕີບໂຕບຸກທະລຸ, ຢືນຢັນບົດບາດນຳພາ ແລະ ເສົາຄ້ຳໃນການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກຂອງທັງປະເທດ.

ແງ່ຫວັງໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2025 ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າ, ເມື່ອວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການກຳແໜ້ນໂອກາດຈາກບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ ແລະ ການຫັນປ່ຽນໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ຕາມກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຄາດຄະເນວ່າ ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຂອງທັງປີອາດຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໃໝ່ປະມານ 900 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ອົງຄະ​ນະ​ພັກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຸນ​ນະ​ທາດ​ການ​ເມືອງ, ພູມ​ປັນ​ຍາ, ການ​ປ່ນ​ແປງ​ໃໝ່

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ອົງຄະ​ນະ​ພັກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຸນ​ນະ​ທາດ​ການ​ເມືອງ, ພູມ​ປັນ​ຍາ, ການ​ປ່ນ​ແປງ​ໃໝ່

ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງອົງຄະນະພັກ ແລະ ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນໃຫ້ປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ເດັດດ່ຽວປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ຄວາມຟຸ່ມເຟືອຍ ໄພຫຍໍ້ທໍ້ ດ້ວຍທິດນຳ “ບໍ່ມີເຂດມືດ” “ບໍ່ມີບ່ອນຫວ່າງ, ຈຸດມົວ” ບໍ່ມີເຂດຫ້າມ, ບໍ່ມີກໍລະນີຍົກເວັ້ນ.
