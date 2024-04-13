ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ປະກອບສ່ວນແທດຈິງໃນການພົວພັນສັງລວມ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ເມສາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ຈ້າວເລີ້ຈີ້, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຈຳສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຢ່າງຈົບງາມ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕອບສຳພາດນັກຂ່າວຕິດຕາມຄະນະກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້.
ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມສຳລັບການພົວພັນສັງລວມຂອງສອງປະເທດ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການ ຫງວຽນມິງຫວູ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ສະແດງຈະແຈ້ງສານກ່ຽວກັບແນວທາງການຕ່າງປະເທດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນກັບປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກັບ ຈີນ ເປັນສຳຄັນ. ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສຳລັບການພົວພັນສັງລວມຂອງສອງພັກ, ສອງລັດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຈາກການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຮ່ວມມືແທດຈິງ, ພິເສດແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງຄົມມະນາຄົມ, ສົມທົບຫຼາຍຝ່າຍ, ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນບົນທະເລອີກດ້ວຍ.
ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລ້ວ, ດ້ວຍບັນດາໝາກຜົນອຸດົມສົມບຸນ, ແທດຈິງ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄປຍັງ ຈີນ ສືບຕໍ່ແມ່ນບາດກ້າວເດີນໃໝ່ໃນການພົວພັນສອງປະເທດ, ສະແດງການປະກອບສ່ວນສຳຄັນ, ແທດຈິງຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດສຳລັບການພັດທະນາສັງລວມຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.