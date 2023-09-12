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ຂ່າວສານ

ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ສືບຕໍ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຜູກພັນ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ​ກັນ

ນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ສະຫງວນບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການຮັກສາ, ພັດທະນາການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຖືນັ້ນແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລຳຄ່າ
ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ (ພາບ:VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ, ທີ່ນະຄອນ ດົ່ງເຫີຍ, ແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມກາງສະໄໝຂອງ 2 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ໄລຍະ 2021  2025 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມືປີ 2023.

ການປະຕິບັດສັນຍາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄລຍະ 2021 – 2025, ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດປີ 2021, ປີ 2022 ແລະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍວາງອອກໂດຍພື້ນຖານ. ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ສືບຕໍ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຜູກພັນ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ, ຮັກສາບົດບາດແກ່ນສານ ກຳນົດທິດການພົວພັນສັງລວມຂອງສອງປະເທດ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸ້ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ນະໂຍບາຍຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ສະຫງວນບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການຮັກສາ, ພັດທະນາການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຖືນັ້ນແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລຳຄ່າ, ມີຄວາມໝາຍເປັນຕາຍໃນພາລະກິດປະຕິວັດຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສອງປະເທດສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ, ສົມທົບກັນຕໍ່ສູ້ສະກັດກັ້ນບັນດາກຳລັງເປັນປໍລະປັກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ… ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ລົງທຶນເຂົ້າລາວ 241 ໂຄງການ, ດ້ວຍຍອດເງິນຈົດທະບຽນເກືອບ 5,5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີບັນລຸກ່ວາ 833 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸ້ງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຄວນສືບຕໍ່ຊາບຊຶມເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງ, ບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງກົມການເມືອງສູນກາງພັກຂອງສອງປະເທດ; ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມືປະຈຳປີລະຫວ່າງ 2 ລັດຖະບານ; ສົມທົບກັນ, ຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການກ່ຽວຂ້ອງສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2023 ແລະ ສັນຍາຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄລຍະ 2021  2025”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ຂອງວິທະຍາຄານປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ຂອງວິທະຍາຄານປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂສົກຮຽນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຖືວ່າ: ເພື່ອເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງປ້ອງກັນປະເທດ, ການທະຫານ; ກໍ່ສ້າງກອງທັບປະຕິວັດ, ເປັນກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ໃນທຸກກໍລະນີ.
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