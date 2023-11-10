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ຂ່າວສານ

ການບໍ​ລິ​ການແທັກ​ຊີ ໄຟ​ຟ້າ ​ຂຽວ SM ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ​ຢູ່​ຕະຫຼາດ ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເຄື່ອງໝາຍລົດແທັກຊີໄຟຟ້າ ຂຽວ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຽວ SM ໄດ້ ເປີດບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດທຳອິດໃນແຜນການສູ້ຊົນກາຍເປັນບໍລິສັດສະໜອງການບໍລິການຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດໄຟຟ້າທີ່ມີຂອບເຂດສາກົນຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນເຄື່ອນທີ່ ສີຂຽວ ແລະ ອັດສະລິຍະ GSM.
ພິທີເປີດບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການ (ພາບ: VOV)
ໃນໄລຍະທຳອິດ, ການບໍລິການແທັກຊີໄຟຟ້າ ຂຽວ SM ຈະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດ້ວຍລົດໄຟຟ້າ VinFast VF 5 Plus 150 ຄັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທາງບໍລິສັດ ຈະເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວໄປຍັງບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນອື່ນຂອງລາວ, ດ້ວຍຈຳນວນລົດຄາດຄະເນຂຶ້ນເຖິງ 1.000 ຄັນ. ຕາມ GSM ແລ້ວ, ນັບແຕ່ວັນທີ 9 ພະຈິກ, ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເມື່ອມາຢາມ ລາວ ສາມາດຈອງລົດແທັກຊີ ຂຽວ SM ຜ່ານແອັບຟຣີເຄຊັນ ຂຽວ SM Laos ຫຼືສາມາດເຊົ່າລົດໂດຍກົງຢູ່ຕາມທາງກໍໄດ້.  ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສະໜອງການບໍລິການຂົນສົ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, GSM ຍັງມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໄດ້ສຳຜັດກັບລົດໄຟຟ້າຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຜ່ານການພັດທະນາລະບົບນິເວດການບໍລິການເຄື່ອນທີ່ສີຂຽວ, ລວມທັງການໃຫ້ເຊົ່າລົດໄຟຟ້າ, ເຊົ່າລົດແບບຄົບວົງຈອນ, ເຊົ່າລົດທ່ອງທ່ຽວ,…. ນຳມາເຊິ່ງມາດຕະການຮອບດ້ານ, ຊຸກຍູ້ທ່າອ່ຽງເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍລົດໄຟຟ້າໃຫ້ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ. ຢູ່ລາວ, ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍຮອດປີ 2030, 30% ຍານພາຫະນະທັງໝົດທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ລາວ ຈະເປັນລົດໄຟຟ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລົງ​ມະ​ຕິ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບນະ​ໂຍ​ບາຍໂດຍ​ສັງ​ລວມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ເງິນ​ເດືອນ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 7 ກໍ​ລະ​ກົດ ປີ 2024

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລົງ​ມະ​ຕິ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບນະ​ໂຍ​ບາຍໂດຍ​ສັງ​ລວມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ເງິນ​ເດືອນ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 7 ກໍ​ລະ​ກົດ ປີ 2024

ມະຕິຕົກລົງ ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2024, ຈະປະຕິບັດການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍໂດຍສັງລວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເງິນເດືອນ, ດັດປັບເບ້ຍບຳນານ, ເງິນອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ, ເງິນອຸດໜູນປະຈຳເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນສຳລັບຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ບາງນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ທີ່ພວມຕິດພັນກັບເງິນເດືອນພື້ນຖານ.
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