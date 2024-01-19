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ຂ່າວສານ

ການນຳ ລາວ ຕີລາຄາສູງການໜູນຊ່ວຍອັນລ້ຳຄ່າຂອງ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປຊຊ ລາວ

ພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ, ທີ່ໄດ້ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ພ້ອມກັບນັກຮົບປະຕິວັດ ລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູຜູ້ດຽວ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ອ່ານສູນທອນພົດທີ່ພິທີ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 19 ມັງກອນ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດພິທີມິດຕິງລະດັບຊາດ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ (20 ມັງກອນ 1949 – 20 ມັງກອນ 2024).

ອ່ານສູນທອນພົດທີ່ພິທີມິດຕິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຫວນຄືນປະຫວັດສາດ, ມູນເຊື້ອ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງສາ, ຕໍ່ສູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ; ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງກອງທັບ ລາວ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຂອງປະຕິວັດຂອງຊາດ- ປະຊາທິປະໄຕ ລາວ, ກໍຄືຂະບວນການປະຕິວັດ ແລະ ການຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບຂອງ 3 ປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ບົນຫຼັກການສະເໝີພາບ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງກັນ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ, ທີ່ໄດ້ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ພ້ອມກັບນັກຮົບປະຕິວັດ ລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູຜູ້ດຽວ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ທຸກຜົນງານ, ໄຊຊະນະ, ກໍຄືການສ້າງກອງທັບໃຫ້ໝັ້ນຂົງເຂັ້ມແຂງ, ເປັນກຳລັງຫຼວງ, ທັນສະໄໝຂອງກອງທັບ ລາວ ໃນຕະຫຼອດ 75 ປີຜ່ານມາ, ລ້ວນແຕ່ຕິດພັນກັບການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອອັນລ້ຳຄ່າຂອງກອງທັບ ແລະ ລັດຖະບານບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ພິເສດແມ່ນ, ພັກ, ລັດຖະບານ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນເລ​ເຂ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ສົ່ງ​ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່າ​ນເລ​ເຂ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ສົ່ງ​ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພັກຄອມມູນິດ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 29 ຢ່າງມີໄຊ, ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ທີ່ຕັ້ງໃນສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
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