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ຂ່າວສານ

ການນຳຫຼາຍປະເທດສືບຕໍ່ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ການຈາກໄປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຕາລີ Sergio Mattarella, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນການຍູ້ແຮງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຈາກໄປ, ການນຳຫຼາຍປະເທດ ແລະ ບັນດາພັກການເມືອງໃນໂລກ ສືບຕໍ່ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ.

        ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຕາລີ Sergio Mattarella, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນການຍູ້ແຮງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ, ເມື່ອ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນປີ 2013, ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ອີຕາລີ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນເດືອນ ມັງກອນ ຂອງປີດຽວກັນ.

        ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ຖືວ່າ, ໃນຕະຫຼອດຊີວິດຮັບໃຊ້ໃຫ້ແນວຄິດ ແລະ ປະເທດຂອງຕົນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ບໍ່ຫວາດຫວັ່ນມານະພະຍາຍາມເພື່ອອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ນຳພາປະເທດບັນລຸຜົນງານທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

        ການນຳຫຼາຍປະເທດອື່ນໃນໂລກ, ຄື: ປະທານາທິບໍດີ ອານເຊຣີ; ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ; ກະສັດກາຕາ ແລະ ຮອງກະສັດ ກາຕາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກາຕາ; ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນປານ; ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນີເຊເຣຍ; ປະທານາທິບໍດີ ຕວັກກີ… ພ້ອມກັບບັນດາພັກກຳອຳນາດ, ພັກກອມມູນິດໃນໂລກ, ບັນດາພັກຄູ່ຮ່ວມມື, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ຫໍຊາປະນະກິດສົບແຫ່ງຊາດ (ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໋ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ໃນເວລາດຽວກັນຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ທົງເຍິດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢູ່ບ້ານເກີດ ທີ່ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຕາມພິທີ ລະດັບຊາດຢ່າງສົມກຽດ.
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