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ຂ່າວສານ

ການນຳພັກ, ລັດ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເຂົ້າຂ່ຳນັບສຸສານປະມານໂຮ່ຈີມິນ

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ, ລະນຶກເຖິງບຸນຄຸນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານ ໂຮ່ຈິມິນ ຕໍ່ພາລະກິດການປະຕິວັດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍວິວັດທະນາການກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.

 ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22 ທັນວາ 1944 – 22 ທັນວາ 2024) ແລະ 35 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22 ທັນວາ 1989 – 22 ທັນວາ 2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ທັນວາ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າຂ່ຳນັບສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.

        ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ, ລະນຶກເຖິງບຸນຄຸນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານ ໂຮ່ຈິມິນ ຕໍ່ພາລະກິດການປະຕິວັດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍວິວັດທະນາການກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ອາໄລຫາຜູ້ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ, ສຶກສາ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມກອງທັບປະຊາຊົນໂດຍກົງ. ພວງມາລາມີແຖວຕົວໜັງສືທີ່ວ່າ “ຈົດຈຳບຸນຄຸນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຕະຫຼອດໄປ”.

        ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ແລະ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ເຂດອະນຸສາວະລີນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຖະໜົນ ບັກເຊີນ, ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮູບ​ພາບ, ເອກະ​ສານ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ ປ​ຊ​ຊ ຫວຽດ​ນາມ

ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮູບ​ພາບ, ເອກະ​ສານ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ ປ​ຊ​ຊ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນທີ 20 ທັນວາ, ຫໍພິພິຕະພັນແຂວງ ບັກນິງ ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ປຊຊ ແຂວງ ບັກນິງ ໃນປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
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