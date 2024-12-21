ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເຂົ້າຂ່ຳນັບສຸສານປະມານໂຮ່ຈີມິນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22 ທັນວາ 1944 – 22 ທັນວາ 2024) ແລະ 35 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22 ທັນວາ 1989 – 22 ທັນວາ 2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ທັນວາ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າຂ່ຳນັບສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ, ລະນຶກເຖິງບຸນຄຸນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານ ໂຮ່ຈິມິນ ຕໍ່ພາລະກິດການປະຕິວັດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍວິວັດທະນາການກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ອາໄລຫາຜູ້ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ, ສຶກສາ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມກອງທັບປະຊາຊົນໂດຍກົງ. ພວງມາລາມີແຖວຕົວໜັງສືທີ່ວ່າ “ຈົດຈຳບຸນຄຸນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຕະຫຼອດໄປ”.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ແລະ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ເຂດອະນຸສາວະລີນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຖະໜົນ ບັກເຊີນ, ຮ່າໂນ້ຍ.