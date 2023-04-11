Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການນຳນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ລາວ

ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານ, ພິເສດແມ່ນເສດຖະກິດ, ລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ; ໃນນັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ພິເສດເຖິງການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືຂອງລຸ້ນໜຸ່ມສອງຝ່າຍ.
ທ່ານ ຫງວຽນວັນຮ໋ຽວ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ໄດ້ໄປອວຍພອນພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ:thanhuytphcm.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ເມສາ, ຄະນະຜູ້ແທນນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນວັນຮ໋ຽວ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ນຳໜ້າ ໄດ້ໄປອວຍພອນພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ລາວ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຮ໋ຽວ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານ, ພິເສດແມ່ນເສດຖະກິດ, ລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ; ໃນນັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ພິເສດເຖິງການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືຂອງລຸ້ນໜຸ່ມສອງຝ່າຍ.

ສ່ວນທ່ານນາງ ພິມພາ ແກ້ວມີໄຊ, ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຫວັງວ່າ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ການໜູນຊ່ວຍຂອງນະຄອນ ສຳລັບສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ; ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ປະຕິບັດບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ກໍ່ຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ການຢ້ຽມຢາມລວມມີ 18 ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນນັ້ນມີການ ເຈລະຈາ, ພົບປະກັບບັນດາການນຳ,ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ. ການຢ້ຽມຢາມບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນລະອຽດ ແລະ ຮອບດ້ານຫຼາຍຢ່າງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top