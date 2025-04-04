ຂ່າວສານ
ການນຳຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ເຂົ້າໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
ໃນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໄດ້ເຂົ້າໄວ້ອາໄລ ແລະ ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ອະດີດປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ລາວ.
ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະຜູ້ແທນມີສະຫາຍກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາອົງການພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ບາງກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ.
ໃນມື້ດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນບາງຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເດີນທາງໄປໄວ້ອາໄລ ແລະ ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ທີ່ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳຫວຽດນາມ, ສະຖານກົງສຸນໃຫຍ່ ລາວ ປະຈຳນະຄອນ ດ່າໜັງ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.