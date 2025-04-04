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ຂ່າວສານ

ການນຳຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ເຂົ້າໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າໄວ້ອາໄລ ແລະ ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ອະດີດປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດລາວ.
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າໄວ້ອາໄລ ອະດີດປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ. (ພາບ: ເລີມແຄ໋ງ/VNA)

ໃນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໄດ້ເຂົ້າໄວ້ອາໄລ ແລະ ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ອະດີດປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ລາວ.

ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະຜູ້ແທນມີສະຫາຍກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາອົງການພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ບາງກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ.

ໃນມື້ດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນບາງຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເດີນທາງໄປໄວ້ອາໄລ ແລະ ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ທີ່ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳຫວຽດນາມ, ສະຖານກົງສຸນໃຫຍ່ ລາວ ປະຈຳນະຄອນ ດ່າໜັງ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຊັກທຸງເຄົາລົບສົບແຫ່ງຊາດ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ການຊັກທຸງເຄົາລົບສົບແຫ່ງຊາດ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈຈັດພິທີໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ຕາມພິທີສົບແຫ່ງຊາດ ແຕ່ວັນທີ 4-5 ເມສາ 2025.
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