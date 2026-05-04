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ຂ່າວສານ

ການທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່ຫຼາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ພັກ​ການ​ມີ​ການບຸກ​ທະ​ລຸ​

ໂອ​ກາດ​ວັນ​ພັກການ ​ຄື​ວັນ​ທີ 30​ ເມ​ສາ ແລະ ວັນ​ທີ 1 ພຶດ​ສະ​ພາ (ວັນ​ພັກການ​ 30/4- 1/5) ໄດ້​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ​ຢ່າງ​ແຮງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່ຫຼາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ເມື່ອ​ຈຳ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ, ມີຫຼາຍ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຜູ້ພັກ​ອາ​ໄສ​ເຕັມ​ຫ້ອງ​ພັກ.
  ທາດ​ບ່າ​ໂປ Nagar ຍາມ​ຄຳ​ຄືນ (ພາບ: baovanhoa.vn)  

ຢູ່​ແຄ້ງ​ຮ​ວ່າ, ເຂດ​ບ້າຍ​ຢາຍ (ກາມ​ແຣງ) ບັນ​ດາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ພັກ​ຜ່ອນ​ລະ​ດັບ​ສູງ ດຶງ​ດູດ​ໄດ້​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ, ສ່ວນຫຼາຍ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ຄອບ​ຄົວ. ດ້ວຍກວ່າ 70.000 ​ຫ້ອງ​ພັກ​ໃນ​ທົ່ວ​ແຂວງ, ຂະ​ແໜງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄດ້​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ​ໃນ​ວັນ​ບຸນ​ພັກ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ.

​ຈຳ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວກວ່າ 5 ແສນ​ຄົນ​ແມ່ນ​ຕົວ​ເ​ລກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຂວງ ລາວ​ກາຍ ​ໃນ​ວັນ​ພັກ​ການ​ 30/4- 1/5 ປີ​ນີ້, ເພີ່​ມ​ຂຶ້ນ​ເກືອບ 20% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ​ກາຍ​ນີ້. ຄາດ​ວ່າ ​ລາຍ​ຮັບ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ມານ 1.250 ຕື້ດົ່ງ (ກວ່າ 47 ລ້ານ USD). ພິ​ເສດ, ຈຸດ​ສຸມ​ແມ່ນ​ເມືອ​ງ​ ຊາ​ປາ ຕ້ອ​ນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວກວ່າ 182.000 ເທື່ອ​ຄົນ.

ຢູ່​ຕາ​ແສງ ຫວູງ​ເຕົາ, ນະ​ຄອນ ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຈຳ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ມາ​ທ່ຽວ​ບັນ​ດາ​ຫາດ​ຊາຍ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ໄລ່​ສະ​ເລ່ຍ​ປະມານ 70.000 ເທື່ອ​ຄົນ​ຕໍ່​ວັນ ໃນ​ວັນ​ພັກ. ຢູ່ ​ກ໋​ວາງ​ນິງ, ໄລ່​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ພຶດ​ສະ​ພາ​, ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ປະ​ມານ 290.000 ເທື່ອ​ຄົນ, ໃນ​ນັ້ນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດກວມ​ເອົາ 97%.

ຢູ່ ​ດ່າ​ນັ້ງ, ຄາດ​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ມາ​ທ່ຽວ​ນະ​ຄອນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ນີ້​ ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນກວ່າ 15% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂປ​ໂລຍ ກ່າວ​ເຕືອນ​ໄພ​ແຕກ​ແຫງ​ກັບ ນາ​ໂຕ ພາຍຫຼັງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ອອກ​ຈາກ ເຢຍ​ລະ​ມັນ

ໂປ​ໂລຍ ກ່າວ​ເຕືອນ​ໄພ​ແຕກ​ແຫງ​ກັບ ນາ​ໂຕ ພາຍຫຼັງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ອອກ​ຈາກ ເຢຍ​ລະ​ມັນ

ຄຳ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ຂອງທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໂປ​ໂລຍ ຍົກ​ອອກ​ມາ​ພາຍຫຼັງ​ເວ​ລາ​ພຽງ 2, 3 ຊົ່ວ​ໂມງ​ທີ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ປະ​ມານ 5000 ຄົນ​ອອກ​ຈາກ ເຢຍ​ລະ​ມັນ.
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