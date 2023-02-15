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ຂ່າວສານ

ການທູດ ຫວຽດນາມ - ນ້ຳໃຈເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດໃນ ອາຊຽນ

ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນແຫຼ່ງບັນດານໃຈ, ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ (ພາບ: TTXVN)  

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ສຳນັກຂ່າວສານ Antara ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ລົງບົດຂຽນກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ພ້ອມກັບພັນລະຍາ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ແລະ ບຣູໄນ (08-12 ກຸມພາ), ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງການຢ້ຽມຢາມ ໃນສະພາບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເວົ້າລວມ ແລະ  ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19. ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນແຫຼ່ງບັນດານໃຈ, ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນສານຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ເພີ່ມທະວີຄວາມຕິດພັນດ້ານການເມືອງກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເວົ້າລວມ ແລະ ກັບ ສິງກະໂປ, ບຣູໄນ ເວົ້າສະເພາະ ເພື່ອສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ປະສົມກົມກຽວ, ວັດທະນະຖາວອນ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ສິງກະໂປ, ບຣູໄນ ແລະ  ຫວຽດນາມ ລ້ວນແຕ່ຢືນຢັນຄວາມຕັດສິນໃຈໃນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ເຂັ້ມແຂງ, ເປັນເອກະພາບ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງ ແລະ ມີສຽງເວົ້າລວມຂອງ ສະຫະສະມາຄົມ ໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໃນນັ້ນມີບັນຫາ ມຽນມາ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະສົມທົບກັບ ອາເມລິກາ ຈັດປີ APEC 2023 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະສົມທົບກັບ ອາເມລິກາ ຈັດປີ APEC 2023 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ
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