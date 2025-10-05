ຂ່າວສານ
ການດຶງດູດທຶນ FDI ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຍັງຕັ້ງໜ້າພໍສົມຄວນ
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2025, ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ຕຸລາ, ທ່ານນາງ ດ່າວແທັງເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນສະພາບກະແສເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໃນທົ່ວໂລກພວມຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ເໜັງຕີງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຶນຈົດທະບຽນໃໝ່ນັ້ນ, ການດຶງດູດທຶນ FDI ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຍັງຕັ້ງໜ້າພໍສົນຄວນ.
ໃນ 8 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025, ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຶງດູດທຶນ FDI ໄດ້ກວ່າ 26 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 27,3% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024. ຕາມການຕີລາຄາຂອງທ່ານນາງແລ້ວ, ທຶນ FDI ລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ການຜະລິດ ຍັງນຳໜ້າໃນບັນດາຂະແໜງ, ຂົງເຂດດຶງດູດທຶນ FDI. ທ່ານນາງກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໝາກຜົນຂອງການດຶງດູດທຶນ FDI ໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມາແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໜ້າພໍສົມຄວນ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍດຶງດູດທຶນ FDI ໃນປີ 2025 ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 38 – 40 ຕື້ USD ນັ້ນ ຍັງແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບ ຫວຽດນາມ.