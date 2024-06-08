ຂ່າວສານ
ການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ເຮັດແຈ້ງໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂ
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມີການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນໃນການຕັ້ງຄຳຊັກຖາມ; ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີກຳແໜ້ນບັນຫາໄດ້ດີ ແລະ ມີຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕອບຄຳຊັກຖາມ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານໄດ້ຍົກອອກມາ, ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຊັກຖາມເປັນເວລາ 2 ມື້ເຄິ່ງ, ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV. ທ່ານ ຈິງຊວັນອານ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ຖືວ່າ:
“ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖານທີ່ສະໄໝປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນລະອຽດລະອໍທີ່ສຸດ. ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ກະກຽມກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມ, ສ່ວນອົງການ, ຂະແໜງການທີ່ໄດ້ເລືອກຕອບຄຳຊັກຖາມ ກໍ່ຄືມີບົດລາຍງານຢ່າງລະອຽດ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກ ບົນພື້ນຖານນັ້ນກໍ່ຍົກອອກຂໍ້ສັງເກດ, ການຕີລາຄາ”.
ມີທັດສະນະເຊັນດຽວກັນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ບັນດາເນື້ອໃນນຳມາຊັກຖາມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຕິດແທດກັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ກໍ່ແມ່ນຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານ ຫງວຽນກົງຮ່ວາງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງ ທາຍງວຽນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຜ່ານການຊັກຖາມເປັນເວລາ 2 ມື້ເຄິ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າບັນລຸໄດ້ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງ, ເນື້ອໃນແທດຈິງເຊິ່ງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີຄວາມສົນໃຈ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງກໍ່ມີຄຳຕອບໃກ້ຊິດກັບເນື້ອໃນທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມີຄວາມສົນໃຈພໍສົນຄວນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີເນື້ອໃນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຍົກອອກມາ ບໍ່ມີເວລາຢ່າງພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບຟັງໂດຍກົງໄດ້”.