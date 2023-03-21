Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

“ກັບເມືອດ້ວຍໄຊຊະນະ”: ລາຍການສິລະປະເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບທີ່ຖືກຈັບກຸມຄຸມຂັງ

ລາຍການສິລະປະໄດ້ສະແດງບັນດາບົດເພງຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄວາມຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ; ອຸດົມການປະຕິວັດຂອງລຸ້ນໜຸ່ມທີ່ໄດ້ກຽມພ້ອມອຸທິດຊ່ວງໄລຍະເຍົາໄວເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ.
  ການສະແດງສິລະປະທີ່ລາຍການ  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ລາຍການສະແດງສິລະປະສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນ “ກັບເມືອດ້ວຍໄຊຊະນະ” ຂອງບັນດານັກຮົບທີ່ຖືກສັດຕູຈັບກຸມຄຸມຂັງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ (ມີນາ 1973 - ມີນາ 2023), ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມສະເທືອນໃຈ. ລາຍການໂດຍພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ.

ລາຍການສິລະປະໄດ້ສະແດງບັນດາບົດເພງຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄວາມຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ; ອຸດົມການປະຕິວັດຂອງລຸ້ນໜຸ່ມທີ່ໄດ້ກຽມພ້ອມອຸທິດຊ່ວງໄລຍະເຍົາໄວເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ. ລາຍການໄດ້ປະກອບສ່ວນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ລຸ້ນປູ່ຍ່າຕາຍາຍທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອ, ຄາວເຍົາໄວໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ. ບັນດາແບບຢ່າງທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້, ເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງບັນດານັກຮົບປະຕິວັດທີ່ຖືກຈັບຕົວຈຳຄຸກ ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດ, ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີຂອງລຸ້ນໜຸ່ມປະກອບສ່ວນສ້າງໜ້າປະຫວັດສາດທີ່ສະຫງ່າງາມຂອງຊາດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ທີ່ລາຍການ, ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນທີ່ປະທັບໃຈ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍຄື: ພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top