ຂ່າວສານ
ກະສັດ ມາເລເຊຍ ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບອັນໜຽວແໜ້ນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ
ທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງງອກລິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສ່ວນກະສັດ Abdullah ຢັ້ງຢືນວ່າ ມາເລເຊຍ ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢາກຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ມາຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ມາເລເຊຍ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທັງສອງຝ່າຍ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮັກສາທ່ວງທ່າພັດທະນາ ແລະ ຫັນການພົວພັນສອງຝ່າຍເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການພົວພັນຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແທດຈິງກວ່າອີກ.