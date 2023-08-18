Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກະ​ສັດ ມາ​ເລ​ເຊຍ ຖື​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິ​ດ​ຕະ​ພາບອັນ​ໜຽວ​ແໜ້ນ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ

ວັນທີ 17 ສິງຫາ, ຢູ່ Kuala Lumpur, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດິງງອກລິງ ໄດ້ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕໍ່ກະສັດ ມາເລເຊຍ Abdullah Sultan Ahmad Shah ໃນພິທີທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ພະລາດຊະວັງ.
  ພິທີຍື່ນສານຕາຕັ້ງ (ພາບ: TTXVN)  

ທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງງອກລິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສ່ວນກະສັດ Abdullah ຢັ້ງຢືນວ່າ ມາເລເຊຍ ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢາກຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ມາຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ມາເລເຊຍ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທັງສອງຝ່າຍ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮັກສາທ່ວງທ່າພັດທະນາ ແລະ ຫັນການພົວພັນສອງຝ່າຍເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການພົວພັນຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແທດຈິງກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນກັບລັດເຊຍເປັນສຳຄັນ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຈັດສົ່ງຜູ້ຕາງຫນ້າໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ BRICS

ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນກັບລັດເຊຍເປັນສຳຄັນ; ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ; ຈັດສົ່ງຜູ້ຕາງຫນ້າໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ BRICS

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ສິງຫາ, ທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວນັດສາມັນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄຳປາໄສຂອງທ່ານ Sergei Shoigu, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top