Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກະ​ສັດ ພູ​ຖານ ແລະ ພະມະ​​ເຫ​ສີ ມາ​ຮອດ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຫວຽດນາມ ແລະ ພູຖານໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດນັບແຕ່ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2012. ສອງປະເທດມີການພົວພັນມິດຕະພາບອັນດີງາມ, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບເປັນປະຈຳເນື່ອງໃນບັນດາໂອກາດເຫດການຕ່າງໆ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ ດ່າວງອກຢຸງ ຕ້ອນຮັບ ກະສັດ ພູຖານ ແລະ ພະມະເຫສີ (ພາບ: TTXVN )

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ສິງຫາ, ກະສັດ ພູຖານ ແລະ ພະມະເຫສີ ໄດ້ມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ວັນທີ 18 – 22 ສິງຫາ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກືອງ ແລະ ພັນລະຍາ. ຕ້ອນຮັບຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນໂນ້ຍບາຍ ມີທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ ດ່າວງອກຢຸງ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນແມັ້ງເກື່ອງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ຫວຽດນາມ ແລະ ພູຖານໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດນັບແຕ່ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2012. ສອງປະເທດມີການພົວພັນມິດຕະພາບອັນດີງາມ, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບເປັນປະຈຳເນື່ອງໃນບັນດາໂອກາດເຫດການຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ດ​ວງ​ດາວ​ພວມ​ຮຸ່ງ​ແຈ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ FDI

ຫວຽດ​ນາມ - ດ​ວງ​ດາວ​ພວມ​ຮຸ່ງ​ແຈ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ FDI

ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ທຶນ FDI ຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມມີທ່າເຕີບໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ປີ 2023, ຫວຽດນາມໄດ້ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນ FDI ກ່ວາ 36,6 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 32%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີກາຍນີ້. ນີ້ແມ່ນລະດັບສູງສະຖິຕິໃນຫຼາຍປີມານີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top