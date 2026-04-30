ຂ່າວສານ
ກະຊວງຕຳຫຼວດ ໄຂລາຍການ Gala “ປະເທດຊາດສະຫງົບສຸກ” ຢູ່ ດ່າໜັງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດ ເປັນເອກະພາບ ຄົບຮອບ 51 ປີ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມູນເຊື້ອກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນຄົບຮອບ 80 ປີ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່າໜັງ ຈັດງານ Gala “ປະເທດຊາດສະຫງົບສຸກ”.
ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ປະເທດຊາດສະຫງົບສຸກ” ແມ່ນລາຍການທີ່ໄດ້ຮັບການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ ດ້ວຍບັນດາພາກສະແດງ: ຕີກ້ອງປາກສາກ, ການແຫ່ຂະບວນວັດທະນະທຳ, ລະຄອນຟ້ອນລຳ, ການສະແດງບັນດາກໍລະນີວິຊາສະເພາະ ແລະ ພິທີສົ່ງແຫຼ່ງບັນດານໃຈລະຫວ່າງບັນດາລຸ້ນຄົນ. ສານລຸລ່ວງຂອງລາຍການດັ່ງກ່າວແມ່ນຢັ້ງຢືນຈັນຍາບັນ, ພູມປັນຍາ ແລະ ການເສຍສະຫຼະແບບມິດງຽບຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດພັດທະນາ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ວັນທີ 29 ເມສາ, ຢູ່ ດ່າໜັງ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດພິທີມອບສົ່ງອັດຖິທະຫານ ອາເມລິກາ ທີ່ຫາຍສາບສູນໃນປາງສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ (MIA) ຄັ້ງທີ 172 ຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ.