ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື: ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍຖະແຫຼງການຮ່ວມ ດ້ວຍຫຼາຍຂົງເຂດຮ່ວມມືລະອຽດ
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຢັ້ງຢືນ ໄດ້ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ, ນັບຖື ແລະ ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ໜູນຊ່ວຍ ອາຊຽນ ສ້າງປະຊາຄົມ, ພ້ອມກັບ ອາຊຽນ ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມ.
ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ-ລັດເຊຍ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 5 ປີແຫ່ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ອາຊຽນ-ລັດເຊຍ (2018-2023), ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຍູ້ແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືເລິກເຊິ່ງ, ແທດຈິງກ່ວາ.
ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ ໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສະໜັບສະໜູນການຈັດການເຈລະຈາຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານໂດຍ ລາວ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານຮ່ວມໃນທ້າຍປີນີ້ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ-ຈີນ, ປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ຊົມເຊີຍຄວາມຕືບໜ້າໃນການເຈລະຈາ ຍົກລະດັບສັນຍາການຄ້າເສລີ, ບັນດາທ່ານລັກຖະມົນຕີ ມີຄວາມພຶງພໍໃຈ ຮັບຮູ້ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຈລະຈາກົດແຫ່ງການປະພຶດ (COC) ຢູ່ທະເລາຕາເວັນອອກ ດ້ວຍການສິ້ນສຸດຮອບອ່ານເອກະສານຄັ້ງທີ 2 ແລະ ຮັບຮອງເອົາເອກະສານແນະນຳຊຸກຍູ້ການສ້າງ COC ສຳເລັດໄດຍໂວ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີຈະເອົາປີ 2024 ແມ່ນປີພົບປະແລກປ່ຽນ ປຊຊ ອາຊຽນ-ຈີນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ບັນດາກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ອາຊຽນ ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ, ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນສ້າງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນ ແລະ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນອື່ນໆ. ທ່ານເນັ້ນໜັກເຖິງຕວາມສຳຄັນຂອງຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການປະພຶດຂອງຝ່າຍຕ່າງໆຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງກົດແຫ່ງການປະພຶດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982).