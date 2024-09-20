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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊ​ຸມ ມອບ​ຮັບ​ໂຮງ​ໝໍ​ກາງ​ສະ​ໜາມ​​ຂັ້ນ 2

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສົ່ງຄະນະປະຕິບັດງານຢູ່ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ປ່ຽນແທນກັນ ເປັນ 5 ຄັ້ງເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS (ຊູດັງໃຕ້).
ພະນັກງານ, ນັກຮົບໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 3 ແລະ ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 3 ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມມອບຮັບໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ຈາກວິທະຍາຄານການແພດກອງທັບ ໄປຂຶ້ນກັບ ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ. ແຕ່ເດືອນເມສາ, ວິທະຍາຄານການແພດກອງທັບ ໄດ້ຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານຂອງໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6,  ເປັນເຈົ້າພາບໃນການຝືກແອບ ບັນດາເນື້ອໃນກ່ຽວກັບດ້ານວິຊາການທາງການແພດ, ການສຶກສາດ້ານການເມືອງ, ກອງທັບ, ພາລາທິການ - ເຕັກນິກ, ພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ໂຮງໝໍ. ພາຍຫຼັງເວລາເກືອບ 4 ເດືອນ, ວິທະຍາຄານການແພດກອງທັບ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ເພື່ອໄປປ່ຽນໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 5 ທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS (ຊູດັງໃຕ້).

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສົ່ງຄະນະປະຕິບັດງານຢູ່ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ປ່ຽນແທນກັນ ເປັນ 5 ຄັ້ງເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ  UNMISS (ຊູດັງໃຕ້). ຕາມແຜນການ, ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ນາຍທະຫານປະຊາຊົນ 63 ຄົນ ຂອງໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ຈະອອກເດີນທາງຈາກສະໜາມບິນ ໂນ້ຍບ່າຍດ້ວຍເຮືອບິນ C-17 ໂດຍອົດສະຕາລີອຸປະຖຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອະ​ນາ​ຄົດ ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່ ກູ​ບາ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອະ​ນາ​ຄົດ ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່ ກູ​ບາ

ນັບແຕ່ວັນທີ 21 – 27 ກັນຍາ 2024, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິການງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ.
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