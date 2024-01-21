ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ Davos 2024: ທ່ານປະທານ WEF ເນັ້ນໜັກນ້ຳໃຈສາມັກຄີທົ່ວໂລກ
ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 54 ເວທີປະໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Davos ປະເທດ ສະວິດ ໄດ້ອັດລົງໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ ພາຍຫຼັງໄດ້ເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 5 ວັນ ໂດຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼາຍຫົວເລື່ອງ.
ໃນບົດກ່າວປາໄສອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານ WEF Borge Brende ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ໃນສະພາບການໂລກ ນັບມື້ນັບມີການແຕກແຫງ ແລະ ຈັດແບ່ງຂົ້ວ. ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງເວທີປາໄສ ໃນການປຸກລຸກ “ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ” ໃນທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນວ່າ ການຮ່ວມມືອາດຈະນຳມາເຊິ່ງບັນດາໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ.
ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຄືນໃໝ່”, ກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 5 ວັນນີ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍ ຄື: ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນໂລກທີ່ນັບມື້ນັບໄດ້ແບ່ງແຍກກັນ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃນໄລຍະໃໝ່, ບັນດາມາດຕະການ ນຳ AI ກາຍເປັນກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ກໍ່ຄືພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດຍາວນານ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ.