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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ Davos 2024: ທ່ານ​ປະ​ທານ WEF ເນັ້ນ​ໜັກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ໂລກ

ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຄືນໃໝ່”, ກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 5 ວັນນີ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍ
(ພາບ: AFP/TTXVN)

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 54 ເວທີປະໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF)  ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Davos ປະເທດ ສະວິດ ໄດ້ອັດລົງໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ ພາຍຫຼັງໄດ້ເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 5 ວັນ ໂດຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼາຍຫົວເລື່ອງ.

ໃນບົດກ່າວປາໄສອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານ WEF Borge Brende ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ໃນສະພາບການໂລກ ນັບມື້ນັບມີການແຕກແຫງ ແລະ ຈັດແບ່ງຂົ້ວ. ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງເວທີປາໄສ ໃນການປຸກລຸກ “ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ” ໃນທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນວ່າ ການຮ່ວມມືອາດຈະນຳມາເຊິ່ງບັນດາໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ.

ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຄືນໃໝ່”, ກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 5 ວັນນີ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍ ຄື: ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນໂລກທີ່ນັບມື້ນັບໄດ້ແບ່ງແຍກກັນ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃນໄລຍະໃໝ່, ບັນດາມາດຕະການ ນຳ AI ກາຍເປັນກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ກໍ່ຄືພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດຍາວນານ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ທົ່ວປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຕັດສິນໃຈສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ສີວິໄລ ແລະ ຜາສຸກ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ທົ່ວປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຕັດສິນໃຈສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ສີວິໄລ ແລະ ຜາສຸກ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພັກມີການພົວພັນກັບ 253 ພັກ ຢູ່ 115 ປະເທດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນມີ 92 ພັກກອມມູນິດ. ກ່ຽວກັບການພົວພັນການທູດຂອງລັດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດກ້ວາງ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບ 193 ປະເທດ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ໃນນັ້ນມີ 3 ປະເທດມີການພົວພັນພິເສດ, 6 ປະເທດແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, 12 ປະເທດ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ 12 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ.
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