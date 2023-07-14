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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ອາ​ຊຽນ - ຈີນ: ​ຮັບ​ຮູ້ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ COC

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຖືປີ 2024 ແມ່ນປີພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ອາຊຽນ - ຈີນ, ຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ວັດທະນະທຳລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ.
ບັນດາການນຳເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 56 (AMM-56)  ຢູ່ ຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມອາຊຽນ - ຈີນ. ນະທີ່ນີ້, ບັນດາປະເທດໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຈລະຈາຍົກລະດັບສັນຍາພາກພື້ນການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ - ຈີນ (ACFTA), ໂດຍຊ່ອງແສງຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເສດຖະກິດກວມລວມ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ ແລະ ອີງຕາມກົດໝາຍ. ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຮູ້ສຶກເພິ່ງພໍໃຈເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຈລະຈາກົດແຫ່ງການປະພຶດ (COC) ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ດ້ວຍການສິ້ນສຸດຮອບອ່ານເອກະສານຄັ້ງທີ 2 ແລະ ຮັບຮອງເອົາເອກະສານແນະນຳຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດສຳເລັດ COC ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໂດຍໄວ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຖືປີ 2024 ແມ່ນປີພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ອາຊຽນ - ຈີນ, ຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ວັດທະນະທຳລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ ຫວຽດ​ນາມ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ກວດ​ກາ​ວຽກ​ງານ​ກຽມ​ພ້ອມ​ສູ້​ຮົບ ຢູ່​ ທະ​ຫານ​ເຂດ 2

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ ຫວຽດ​ນາມ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ກວດ​ກາ​ວຽກ​ງານ​ກຽມ​ພ້ອມ​ສູ້​ຮົບ ຢູ່​ ທະ​ຫານ​ເຂດ 2

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານກະກຽມຄວາມພ້ອມສູ້ຮົບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທະຫານເຂດ 2 ກ່ຽວກັບໝາກຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ.
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