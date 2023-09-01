ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ ສົມມຸດຖານ “ສະພາແຫ່ງຊາດເດັກ” ຄັ້ງທີ 1 - ປີ 2023 ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 9 – 10 ກັນຍາ
ໂດຍປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເດັກນ້ອຍປີ 2016, ຫັນໂຄງການກະທຳແຫ່ງຊາດເພື່ອເດັກນ້ອຍໄລຍະ 2021 – 2030 ເປັນລະອຽດ, ຊຸກຍູ້ສິດເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍໃນບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບເດັກ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະພາກອງເຍົາວະຊົນ ສູນກາງສົມທົບກັບກຳມາທິການ ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສົມມຸດຖານ “ສະພາແຫ່ງຊາດ ເດັກນ້ອຍ” ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2023 ທີ່ຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 10 ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ.
ໃນເວລາ 2 ວັນ, ພວກນ້ອງນ້ອຍຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ: ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ອະນຸສາວາລີ ບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດ ບັກເຊີນ, ເຂົ້າສຸສານອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຢ້ຽມຊົມຫໍພິພິທະພັນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຝືກອົບຮົບບັນດາທັກສະການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົມມຸດຖານ. ອ້າຍເລຫ໋າຍລອງ, ຮອງປະທານສະພາກອງເຍົາວະຊົນສູນກາງ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຄະນະຈັດຕັ້ງກໍ່ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆເພື່ອກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ, ພິເສດແມ່ນການຝືກອົບຮົບໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຝືກອົບຮົບໃຫ້ແຕ່ລະນ້ອງນ້ອຍທີ່ສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສະໜອງ ບັນດາຄວາມຮູ້, ທັກສະໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດເດັກເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງສວມບົດບາດທີ່ຖືກກັບຕົວຈິງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເມື່ອອະພິປາຍລາຍງານ, ປະກອບຄຳເຫັນດ້ວຍຄວາມຮູ້ສັງລວມຈາກຄຳເຫັນ ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງເດັກນ້ອຍເພື່ອສ່ອງແສງໄປຍັງສະພາແຫ່ງຊາດ.