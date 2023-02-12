ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 20 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕົ້ນອາທິດໜ້າ
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະດຳເນີນການພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາໃຫຍ່ ທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍບາງສະບັບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸກລະກຳເອເລັກໂຕນິກ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ…
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ ມອບໝາຍໜ້າວຽກ ແລະ ຈັດແບ່ງທຶນຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່, ໂຄງການຂຶ້ນກັບແຜນການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ (ໄລຍະທີ 2).