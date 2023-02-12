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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 20 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສ​ະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຈະ​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ

ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 20 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ ແລະ ອັດລົງໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມເຕິນຈ່າວ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ.
  ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 18 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: TTXVN)  

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະດຳເນີນການພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາໃຫຍ່ ທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍບາງສະບັບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸກລະກຳເອເລັກໂຕນິກ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ…

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ ມອບໝາຍໜ້າວຽກ ແລະ ຈັດແບ່ງທຶນຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່, ໂຄງການຂຶ້ນກັບແຜນການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ (ໄລຍະທີ 2).

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່າ​ໜັງ ໂຄ​ສະ​ນາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ໃຫຍ່​ສຸດ ອາ​ຊີ

ດ່າ​ໜັງ ໂຄ​ສະ​ນາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ໃຫຍ່​ສຸດ ອາ​ຊີ

ງານຕະຫຼາດນັດ ມີຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 1.400 ຮ້ານ. ໃນນັ້ນ, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຂອງຕົນ.
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