ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ ຄັ້ງທີ 19: ປະດິດຄິດສ້າງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງພາສາ ຝລັ່ງ
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປະດິດຄິດສ້າງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງພາສາ ຝລັ່ງ ໃນເວທີປສາກົນ”, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ ຄັ້ງທີ 19 ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາບັນຫາສຳຄັນ, ພິເສດແມ່ນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາພາສາ ຝລັ່ງ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ປະຊາຄົມພາສາ ຝລັ່ງ ເວົ້າລວມ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ປະຊາຄົມທີ່ນຳໃຊ້ພາສາ ຝລັ່ງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບສອງສະມາຊິກໃໝ່ ນັ້ນແມ່ນ ສ.ການາ ແລະ ສ. Cyprus.
ອົງການພາສາ ຝລັ່ງ ສາກົນ ລວມມີ 88 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ. ປະຊາຄົມທີ່ນຳໃຊ້ພາສາ ຝລັ່ງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາອົງການທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນທົ່ວ 5 ທະວີບ, ດ້ວຍຈຳນວນກວ່າ 320 ປະເທດເວົ້າພາສາ ຝລັ່ງ ແລະ ກໍແມ່ນ ພາສາທີ່ໃຊ້ຫຼາຍອັນດັບທີ 5 ໃນໂລກ.