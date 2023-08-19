ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບ “ບົດບັນທຶກໃນຄຸກ”
ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາທິດສະດີ ວິຈານວັນນະຄະດີ ສິລະປະສູນກາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “80 ປີແຫ່ງບົດບັນທຶກໃນຄຸກ-ບັນດາຄຸນຄ່າຍືນຍົງ ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງ”.
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກຮຽນຮູ້ ໄດ້ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບາງບັນຫາຄື: ການແປບົດປະພັນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍວິວັດການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງ “ບົດບັນທຶກໃນຄຸກ” ໃນວົງການນັກຄົ້ນຄ້ວາ ກໍ່ຄືຜູ້ອ່ານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ບັນດາຄຸນຄ່າດ້ານແນວຄິດ, ພູມປັນຍາ, ມານະຈິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ການສຶກສາແນວຄິດ, ການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ແກ່ມະນຸດ…
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫລຸບກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເງັ້ຍ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງຢືນຢັນວ່າ, ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອຊອກຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບແນວຄິດ, ຄວາມງາມດ້ານຈິດໃຈ, ບຸກຄະລິກອັນສູງສົ່ງຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ຈາກນັ້ນ ຈະປະຕິບັດການສະຫລຸບຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງການຮ່ຳຮຽນ, ປະຕິບັດຕາມຕາມແນວຄິດ ຄຸນສົມບັດ, ບຸກຄະລິກປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເປັນຢ່າງດີກ່ວາ, ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.